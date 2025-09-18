Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, chủ hụi lãnh án 12 năm tù

Ngày 18.9, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Quách Ngọc Bích (44 tuổi, cựu Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cũ) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Bích là chủ hụi, đã chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của hụi viên.

Bị cáo Quách Ngọc Bích tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Theo cáo trạng, Quách Ngọc Bích làm chủ hụi từ năm 2014 và trực tiếp vận động, mời gọi nhiều người tham gia. Bích mở nhiều dây hụi tháng, mỗi tháng mở 1 lần, mỗi dây hụi từ 1 - 5 triệu đồng, để hưởng hoa hồng. Do chi xài cá nhân dẫn đến mất cân đối tài chính, không có tiền trả cho hụi viên.

Với động cơ vụ lợi, từ đầu năm 2021, Bích nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên nên mở nhiều dây hụi kê khống tên hụi viên để hốt hụi. Sau đó, Bích đưa ra thông tin gian dối là có hụi viên hốt hụi, bán hụi và gom tiền góp của hụi viên để chiếm đoạt. Đến tháng 10.2023, Bích tuyên bố vỡ hụi.

Từ đơn tố cáo của bị hại, qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũ xác định, với hành vi, thủ đoạn trên, trong thời gian làm chủ hụi, Bích mở tổng cộng 19 dây hụi khống, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 90 bị hại, với tổng số tiền gần 5 tỉ đồng.