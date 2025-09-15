Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giả mạo hướng dẫn cài VNeID, chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
15/09/2025 15:25 GMT+7

Giả danh công an để hướng dẫn cài ứng dụng VNeID giả mạo chứa mã độc rồi chiếm quyền kiểm soát điện thoại, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của gần 400 bị hại.

Chiều 15.9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 39 bị can để xử lý hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng đã hướng dẫn người dân cài VNeID giả mạo chứa mã độc để chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng.

Khởi tố nhóm công an dỏm hướng dẫn cài VNeID giả mạo chứa mã độc - Ảnh 1.

Công an tỉnh Cao Bằng phân loại, làm việc với các nghi phạm

ẢNH: HOÀNG TIẾN

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2, nhóm tội phạm thành lập công ty "ma" tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet - Mộc Bài.

Nhóm này phạm tội dưới hình thức giả danh công an rồi hướng dẫn người dân Việt Nam cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng và chứng khoán của nạn nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo thành lập chuyên án mang bí số 325L để triệt phá.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng đã làm rõ cơ cấu tổ chức, thủ đoạn hoạt động và triệu tập các nghi phạm trở về nước.

Công an tỉnh Cao Bằng xác định đường dây này do người nước ngoài cầm đầu, đã chiếm đoạt hơn 160 tỉ đồng của gần 400 người Việt Nam.

