Mang 120 triệu đến đồn công an nằng nặc đòi chuyển khoản cho công an 'dỏm'

Khoảng 16 giờ ngày 4.9, bà N.T.L (72 tuổi, trú thôn Đồng Vàng, xã Vũ Quý, Hưng Yên) mang theo 120 triệu đồng đến trụ sở Công an xã Vũ Quý và đề nghị cán bộ công an hướng dẫn chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác.

Xác định bà L. đang bị đối tượng xấu lừa đảo, Công an xã Vũ Quý đã giải thích, động viên bà L. không thực hiện giao dịch

ẢNH: CÔNG AN HƯNG YÊN

Tại trụ sở công an, bà L. trình bày chiều 4.9, một người gọi cho bà tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu bà phải chuyển 120 triệu đồng để thực hiện thủ tục cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, nếu không sẽ bị thu hồi mã định danh, tất cả tài khoản tiết kiệm trong ngân hàng của bà sẽ bị vô hiệu hóa.

Đồng thời, các đối tượng đề nghị không được báo cho bất cứ ai, nếu để người khác biết sẽ không cấp lại tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2…

Xác định đây là thủ đoạn lừa đảo, Công an xã Vũ Quý đã giải thích, động viên bà L. không thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, do bà cao tuổi, cùng với tâm lý lo sợ nên nhất quyết đòi chuyển tiền.

Công an xã Vũ Quý một mặt kiên trì động viên, giải thích cho bà L. hiểu về những thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, mặt khác đã liên hệ người thân đưa bà đến ngân hàng gửi giữ số tiền trên, tránh đánh rơi và ngăn ngừa việc bà sẽ tiếp tục tự ý thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tượng xấu.