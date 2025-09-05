Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Nhiều người chưa nhận quà qua VNeID | Rộn ràng khai giảng khắp cả nước
Video Thời sự

Thanh Niên
Thanh Niên
05/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 5.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Hành trình 7 năm của cô giáo Lan: Mặt trời giữa lòng hồ

Giữa mênh mông sóng nước Trị An, có một "mặt trời" không bao giờ tắt. Suốt 7 năm, cuối tuần nào người dân quanh hồ Trị An cũng quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ vẫn bám chặt tay lái, vượt trăm cây số từ TP.HCM về với lớp học tình thương. 

Trung Thu 2025: Kiểu lồng đèn nào đang chiếm lĩnh thị trường?

Đầu tháng 9 năm 2025, dù còn khoảng gần 1 tháng nữa mới đến Trung Thu nhưng Phố lồng đèn tại đường Nguyễn Án thuộc Quận 5 (cũ) đã bừng sáng sắc màu bởi những chiếc lồng đèn rực rỡ và đa dạng kiểu dáng từ truyền thống đến hiện đại được bày bán, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Biển Đông có vùng áp thấp, khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới

Chiều 5.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên áp thấp nhiệt đới.

13 giờ cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,0 - 17,0 độ vĩ bắc và 117,8 - 118,8 độ kinh đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), từ ngày 6.9, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và giông mạnh.

Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2 - 4 m, biển động. Theo đó, tàu thuyền hoạt động trong khu vực bắc Biển Đông cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 5.9 đến ngày 7.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, riêng Bắc bộ có nơi nắng nóng.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo vùng áp thấp mạnh lên áp thấp nhiệt đới có khả năng cao di chuyển lên phía bắc, hướng về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng di chuyển vào vùng biển vịnh Bắc bộ.

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H VNeID khai giảng giáo viên quà 100 ngàn áp thấp nhiệt đới Thái Lan vượn má vàng
Xem thêm bình luận