Toàn cảnh 17h: Đang họp khẩn vụ Chủ tịch LĐ Quyền anh VN ‘mất tích’ | Chủ tịch Asanzo chi tiền để nhân viên bỏ trốn?

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam "mất tích" nhiều tháng, VBF họp khẩn

Sự việc ông Lưu Tú Bảo, Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) vắng mặt trong thời gian qua đang thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Ngày 4.9, theo chỉ đạo từ Cục TDTT Việt Nam, Ban Thường vụ VBF quyết định thông báo đến các thành viên về việc họp khẩn trực tuyến vào lúc 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày.

Cuộc họp có đề nghị Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo báo cáo rõ lý do vắng mặt từ cuối tháng 2 đến nay đồng thời bàn phương án điều hành, triển khai các công việc của VBF trong thời gian tới. Ban Thường vụ VBF đã có thông báo đến ông Lưu Tú Bảo về cuộc họp khẩn này nhưng chưa rõ ông có tham dự hay không.

Theo chia sẻ từ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng trong lần trao đổi gần nhất cách đây 1 tháng, ông Lưu Tú Bảo cho biết mình bận việc ở Mỹ nên nhờ Ban Thường vụ VBF điều hành công việc ở VBF.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo sang Mỹ từ cuối tháng 2.2025 đến nay vẫn chưa quay lại Việt Nam.

Theo chia sẻ từ Ban Chấp hành VBF, ông Lưu Tú Bảo mang 2 quốc tịch Việt Nam và Mỹ. Hồi cuối tháng 2, ông về Mỹ lo đám tang người thân sau đó bận việc nên đến nay chưa trở lại Việt Nam.

Hồi đầu tháng 8, ông Lưu Tú Bảo có liên lạc với Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VBF Nguyễn Duy Hùng, nhờ ông điều hành công việc.

Cục TDTT Việt Nam đã yêu cầu Ban Chấp hành VBF quán xuyến công việc chung trong thời gian vắng ông Lưu Tú Bảo.

PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường: Cuộc nói chuyện mang phẫu thuật nội soi về Việt Nam Với PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường, đó không chỉ là lời nhắn gửi. Đó còn là kinh nghiệm được đúc kết từ suốt quá trình làm nghề, từ những tháng năm đất nước còn nhiều khó khăn đến ngày hội nhập và vươn mình cùng thế giới. Lời khuyên giản dị nhưng sâu sắc ấy đến từ một người mà khi nhắc tới, tất cả đều nhớ tới hình ảnh của một người thầy tận tụy, một nhà phẫu thuật luôn khát khao đổi mới, và cũng là người tiên phong đưa công nghệ phẫu thuật nội soi hiện đại về Việt Nam. Năm 1973, ông thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Sài Gòn. Hai năm sau, khi ông đang là sinh viên năm hai, đất nước bước vào một trang sử mới, ông cùng hàng triệu người chứng kiến bước ngoặt lịch sử năm 1975. Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước, ông sớm hiểu giá trị của hòa bình và tự do, những điều mà tưởng chừng hiển nhiên với thế hệ hôm nay, nhưng lại là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc khi ấy. Người tiên phong đưa nội soi về Việt Nam: 'Phẫu thuật nội soi đã chọn tôi' Với PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Cường, được sống trong hòa bình, được tiếp nhận tri thức nhân loại là một đặc ân. Và ông tin rằng, thế hệ trẻ hôm nay cần biết trân trọng cơ hội ấy để không ngừng học hỏi, kiên trì trước thử thách, và đóng góp hết mình cho cộng đồng, cho Tổ quốc. Tiễn đưa "Bé Vy - Mùi ngò gai" Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng Chiều 4.9, lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại TP.HCM trong không khí trang nghiêm, chan chứa nỗi đau buồn và tiếc thương. Từ sáng sớm, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng đông đảo khán giả đã có mặt để thắp nén nhang tiễn biệt, đưa nữ diễn viên tài hoa về với cát bụi. Đúng 14 giờ, linh cữu của NSƯT Ngọc Trinh được di chuyển ra xe tang trong tiếng khóc nghẹn ngào của người thân. Nhiều nghệ sĩ không giấu được sự xúc động khi nhìn đồng nghiệp thân thiết rời xa cõi tạm ở tuổi 52. Dọc lối đi, khán giả lặng lẽ đứng chật kín, đôi mắt đỏ hoe như tiễn biệt một người thân trong gia đình. Trước giờ đưa tiễn, nhiều gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt như NSƯT Công Ninh, vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương, diễn viên Hoà Hiệp, nghệ sĩ Kim Tiểu Long… đã kịp có mặt để đồng hành trong những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, khung cảnh tang lễ cũng phần nào bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của nhiều người được cho là YouTuber, TikToker chen lấn ghi hình. Dù đã có lực lượng bảo vệ, song tình trạng hỗn loạn khiến nghệ sĩ và khách viếng gặp nhiều khó khăn mới vào được bên trong. Tiễn đưa 'Bé Vy - Mùi ngò gai' Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng

