Toàn cảnh 17h ngày 3.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Gặp Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến | Phụ huynh 'dậy sóng' vì trường dừng học bán trú

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan

Ngày 3.9.2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan. Các quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ hôm nay.

Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo ở Bộ Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ...

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến kể về khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ diễu binh

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (quê Hà Tĩnh) nói rằng mẹ cũng bất ngờ khi được xếp ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến kể về khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ diễu binh

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.