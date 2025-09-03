Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Gặp Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến | Phụ huynh 'dậy sóng' vì trường dừng học bán trú
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Gặp Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến | Phụ huynh 'dậy sóng' vì trường dừng học bán trú

Thanh Niên
Thanh Niên
03/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 3.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Gặp Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến | Phụ huynh 'dậy sóng' vì trường dừng học bán trú

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan

Ngày 3.9.2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan. Các quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ hôm nay.

Thủ tướng bổ nhiệm lãnh đạo ở Bộ Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ...

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến kể về khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ diễu binh

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (quê Hà Tĩnh) nói rằng mẹ cũng bất ngờ khi được xếp ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9. 

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến kể về khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ diễu binh

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Ngân hàng tặng thêm tiền cho khách trên VNeID | Hà Nội còn nhiều bãi xe trái phép dưới chân cầu

Toàn cảnh 17h: Ngân hàng tặng thêm tiền cho khách trên VNeID | Hà Nội còn nhiều bãi xe trái phép dưới chân cầu

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Người dân ‘bám trụ’ xem A80 dù mưa lớn | Thủ tướng yêu cầu chi trả 100.000 đúng hạn

Toàn cảnh 17h: Số phận CLB Thanh Hóa sau khi 'bầu' Đoan bị bắt | Lạc Hồng 900 LX thử nghiệm chống đạn thế nào?

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Mẹ Việt Nam anh hùng mẹ Trần Thị Huyến Bán trú diễu binh A80 thủ tướng chính phủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận