Toàn cảnh 17h: Số phận CLB Thanh Hóa sau khi 'bầu' Đoan bị bắt | Lạc Hồng 900 LX thử nghiệm chống đạn thế nào?

Toàn cảnh 17h ngày 29.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

3 tấn vỏ hạt điều rơi trên đường, CSGT và PCCC có hành động nhận "mưa tim"

3 tấn vỏ hạt điều rơi vãi ra mặt đường quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Bình Phước (cũ), gây ách tắc cục bộ hơn 7 km. Lực lượng CSGT và PCCC đã 'đội mưa' trong đêm, nhanh chóng xử lý sự cố.

Hy hữu: 3 tấn vỏ hạt điều rơi trên đường, CSGT và PCCC có hành động đẹp

Mở cửa kiểm tra, phát hiện xe “nhồi nhét” gấp đôi số khách quy định

Ngày 30.8, Trạm CSGT Suối Tre thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phát hiện, lập biên bản một xe khách 24 chỗ 'nhồi nhét' 46 hành khách trên xe.

Mở cửa kiểm tra, phát hiện xe khách 'nhồi nhét' gấp đôi số người quy định

Tổng duyệt A80: Ấn tượng 4 khối quân đội Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia

Sáng 30.8 đã diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 để lại nhiều ấn tượng với sự tham dự của hơn 40.000 người, trong đó có 4 khối quân đội nước ngoài. Cụ thể, tham gia trong dịp diễu binh, diễu hành, khối quân đội quốc tế tham gia diễu binh gồm đoàn Nga 33 quân nhân, Trung Quốc 120 quân nhân, Campuchia 120 quân nhân và Lào 110 quân nhân, ngoài ra còn có lực lượng phục vụ.

Nhìn lại tổng duyệt A80: Ấn tượng 4 khối quân đội Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.