Toàn cảnh 17h: Toàn cảnh TP.Hà Nội trước giờ tổng duyệt A80 | Phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi nhận 5 triệu đồng

Toàn cảnh 17h ngày 29.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Robot tuần tra giám sát VSR01 lần đầu được ra mắt

Robot tuần tra giám sát an ninh VSR01 được phát triển từ năm 2024, có thể tuần tra an ninh thông minh, thay thế hoặc hỗ trợ lực lượng bảo vệ, hoạt động ở nhiều địa hình khác nhau.

Từ 1.9.2025, phụ nữ TP.HCM sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được nhận 5 triệu đồng

Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua nghị quyết quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số tại TP.HCM. Theo đó, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng.

Vụ sập mái hội trường UBND thị trấn 6 năm trước: 5 giám đốc bị khởi tố

6 năm sau vụ hội trường 250 chỗ sập mái xảy ra tại tỉnh Hậu Giang cũ (nay thuộc TP.Cần Thơ), 5 giám đốc và 1 cựu trưởng phòng đã bị khởi tố để điều tra các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cận cảnh hiện trường vụ sập mái hội trường UBND thị trấn chỗ sau 6 năm

