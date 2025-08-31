Toàn cảnh 17h: Ngân hàng tặng thêm tiền cho khách trên VNeID | Hà Nội còn nhiều bãi xe trái phép dưới chân cầu

Toàn cảnh 17h ngày 31.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Những học viên làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho A80

Tối 29.8.2025, Trường cao đẳng An ninh nhân dân I tổ chức lễ xuất quân tham gia bảo đảm An ninh trật tự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 và Cách mạng tháng tám tại địa điểm đào tạo phía bắc của nhà trường.

Tham dự chương trình lễ xuất quân có các đồng chí trong ban giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, tổ chức quần chúng cùng gần 1.000 cán bộ, giáo viên, học viên tham gia thực hiện nhiệm vụ tại địa điểm đào tạo phía bắc.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2.9 là dịp để quân và dân cả nước ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc.

Đây không chỉ là biểu tượng của độc lập, tự do mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng của thế hệ hôm nay và mai sau. Trong bối cảnh toàn quân, toàn dân đang quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến vào "kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc, sự kiện càng trở nên thiêng liêng, sâu sắc.

Tham gia nhiệm vụ A80 lần này, Trường cao đẳng An ninh nhân dân I đã cử 143 học viên trực tiếp tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành cũng như những ngày tới đây tiếp tục được Bộ Công an trưng dụng 1.130 cán bộ, giáo viên, học viên tham gia phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức công tác chuẩn bị, triển khai bảo đảm ANTT tại lễ kỷ niệm.

Cận cảnh gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ cháy bãi xe

Sức nóng từ việc hàng trăm phương tiện ở bãi xe bị cháy đã khiến nhiều mảng bê tông ở gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) bong tróc, trơ lõi thép.

Gầm cầu Vĩnh Tuy trơ lõi thép sau vụ hoả hoạn

Vụ xin chạy thử xe mô tô rồi mất hút: Tìm thấy chiếc xe ở Cần Thơ

Ngày 31.8, ông Phạm Bá Quang, chủ cửa hàng mô tô Cậu Quang (ở đường Lê Viết Thuật, P.Vinh Lộc, Nghệ An), cho biết sau 3 ngày đăng tải lên mạng xã hội vụ chiếc xe mô tô của ông bị một thanh niên lừa chạy thử rồi mất hút, chiếc xe này đã được tìm thấy ở địa bàn TP.Cần Thơ, cách Nghệ An hơn 1.600 km.Ông Quang cũng cho hay, chiếc xe đã bị tháo lớp tem bên ngoài nhằm mục đích thay đổi hình dạng. Hiện, ông đang chờ chuyển xe về, còn người đàn ông "chạy thử xe" vẫn chưa được tìm thấy và công an đang điều tra, truy tìm.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.8, có một đôi nam nữ đến cửa hàng của ông Quang hỏi mua và xem xe máy hiệu Kawasaki Ninja 300 cũ, trị giá gần 60 triệu đồng. Thấy hai người này xưng hô "vợ chồng" với nhau nên ông Quang nghĩ rằng họ là một cặp vợ chồng.

Sau khi xem xe, nam thanh niên muốn chạy thử và được ông Quang đồng ý. Nam thanh niên này bỏ "vợ" ở lại rồi lên xe nổ máy chạy thử và mất hút.

Không thấy bạn trai quay lại, cô gái cho biết chỉ mới quen người này qua mạng xã hội. Cách đó vài ngày, người này (quê ở một tỉnh phía nam) ra Nghệ An, tìm đến nhà cô gái chơi. Ngày 28.8, người này rủ bạn gái đi mua xe máy rồi xảy ra sự việc như đã nêu.

Ông Quang sau đó làm đơn trình báo gửi Công an P.Vinh Lộc. Công an P.Vinh Lộc xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Quang và đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý.

