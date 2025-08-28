Toàn cảnh 17h: Kêu gọi cựu Giám đốc Sở ra đầu thú | 'Chặt chém' suất cơm cho thợ điện mùa mưa bão

Toàn cảnh 17h ngày 28.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Kêu gọi cựu Giám đốc Sở ra đầu thú | 'Chặt chém' suất cơm cho thợ điện mùa mưa bão

Ô tô 7 chỗ lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận

Theo thông tin ban đầu, hơn 8 giờ cùng ngày, xe ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương.

Khi xe đang lên dốc cầu Bình Thuận (phường Bình Hưng Hòa) thì tông bay nhiều mét dải phân cách cứng, gãy trụ biển báo giao thông rồi lật ngửa trên dốc cầu.

Lúc này, 4 người trên ô tô gồm cả tài xế được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, các nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sự cố ô tô tông dải phân cách lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận khiến giao thông trên đường Lê Đức Anh hướng đi An Sương ùn ứ, kẹt xe kéo dài nhiều km.

Những người đi trên xe ô tô cho biết, cả 4 người tính luôn tài xế (3 người lớn và 1 trẻ nhỏ) trên xe cùng là người thân trong gia đình.

Diễn viên Lê Hạ Anh chia sẻ quá trình đóng phim “Mưa đỏ”

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, riêng 3 ngày cuối tuần, Mưa đỏ thu hơn 105 tỉ đồng. Đây là cột mốc mà nhiều phim Việt phải mất cả tuần hoặc hơn mới đạt được. So với Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, bộ phim cùng đề tài chiến tranh cách mạng ra mắt dịp 30.4 vừa qua, Mưa đỏ cho thấy sự vượt trội rõ rệt về tốc độ bán vé. Đây cũng là tín hiệu cho thấy khán giả Việt, đặc biệt là khán giả trẻ, đang cởi mở hơn với dòng phim lịch sử - chiến tranh, vốn trước đây thường bị cho là "kén người xem".

Mưa đỏ là bộ phim hư cấu lấy cảm hứng từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm năm 1972, tại Thành cổ Quảng Trị của Tiểu đoàn K3 Tam Đảo - địa bàn quan trọng để Việt Nam thắng trên bàn đàm phán Hiệp định Paris. Nội dung không chỉ phản ánh quy mô tàn khốc của chiến tranh mà còn tập trung khắc họa số phận, tình cảm, sự giằng xé và khát vọng sống của những người lính.

Bên cạnh những thành viên của của tiểu đội 1, "bóng hồng" hiếm hoi của tác phẩm điện ảnh này là Lê Hạ Anh cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong phim, cô đóng vai Hồng, một y tá ở trạm quân y dã chiến. Ngoài chăm sóc bệnh nhân, Hồng còn làm nhiệm vụ đưa các chiến sĩ vượt sông Thạch Hãn và có cơ duyên gặp Cường (Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), một chiến sĩ trẻ của tiểu đội 1. Sau vài lần gặp gỡ, Hồng và Cường cảm mến nhau. Những cảnh tình cảm của cả hai trong phim cũng là điểm nhấn nổi bật.

Tuy Lê Hạ Anh và Đỗ Nhật Hoàng đều là những diễn viên chuyên nghiệp nhưng khi đóng chung cảnh tình cảm cả hai vẫn ngại ngùng. Đặc biệt là cảnh ý tá Hồng giúp Cường vệ sinh cá nhân vì hai tay của anh bị thương. Sau đó, Hồng và Cường đã thổ lộ tình cảm với nhau. Khi nhắc lại phân đoạn này, Lê Hạ Anh vẫn "đỏ mặt".

Doanh thu 'Mưa đỏ' bứt phá thần tốc, Lê Hạ Anh tiết lộ cảnh ngại ngùng trong phim

