Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Lốc xoáy xé toạc nhà dân ở Ninh Bình | Hốt bạc dịch vụ 'cõng' xe máy ở Hà Nội
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lốc xoáy xé toạc nhà dân ở Ninh Bình | Hốt bạc dịch vụ 'cõng' xe máy ở Hà Nội

Thanh Niên
Thanh Niên
26/08/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 26.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Lốc xoáy xé toạc nhà dân ở Ninh Bình | Hốt bạc dịch vụ “cõng” xe máy ở Hà Nội

Hà Nội ngập sâu, xe kéo băng băng "cõng" xe máy qua biển nước giữa quốc lộ 70

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trưa 26.8.2025, tại khu vực quốc lộ 70 hướng lên cầu vượt Tây Mỗ (đoạn thuộc phường Tây Mỗ, Hà Nội), nước vẫn ngập sâu khoảng 1 mét, khiến hàng trăm phương tiện không thể lưu thông. So với sáng cùng ngày, mực nước đã dâng thêm từ 30 - 50 cm, người dân thậm chí không thể dắt xe máy qua đoạn ngập.

Hà Nội ngập sâu, xe kéo băng băng 'cõng' xe máy qua biển nước giữa quốc lộ 70

Nguyên nhân được người dân địa phương cho biết là do trạm bơm mất điện, không thể bơm nước ra ngoài, khiến tình trạng ngập thêm nghiêm trọng.

Sau bão số 5, Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo: Sau bão, bà con ngư dân ở những nơi ít bị ảnh hưởng thường có tâm lý tranh thủ ra khơi vì đây là thời điểm thuận lợi trong việc đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, ngư dân cần đặc biệt lưu ý khi bão số 5 vừa đi qua thì hiện tại ở phía đông Philippines đang có một vùng áp thấp. Theo mô hình dự báo của Nhật Bản, vùng áp thấp này có xu thế mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về khu vực giữa Biển Đông trong khoảng ngày 28.8. Áp thấp nhiệt đới này có thể tiếp tục mạnh thêm và hướng về khu vực bắc miền Trung.

Tương tự, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cũng cho biết: Trên dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực bắc Trung bộ, khả năng hình thành một xoáy thuận nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông và có khả năng hoạt động mạnh lên. Do vậy, gió mùa tây nam duy trì với cường độ trung bình đến mạnh.

Sau bão số 5, Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Còn Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày và đêm 27.8, trên khu vực giữa Biển Đông (bao gồm phía bắc đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao 2 - 3,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giam giữ đòi tiền chuộc ở TP.HCM

3 công dân Hàn Quốc đã bị một nhóm đối tượng do người Trung Quốc cầm đầu đưa sang Việt Nam, sau đó bị giữ trái pháp luật tại một chung cư ở phường Lái Thiêu (TP.HCM) để đòi tiền chuộc.

Giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giam giữ đòi tiền chuộc ở TP.HCM

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Xem quân đội nước ngoài luyện tập cho A80 | Khởi tố vụ vợ giết chồng ở Phú Thọ

Toàn cảnh 17h: Xem quân đội nước ngoài luyện tập cho A80 | Khởi tố vụ vợ giết chồng ở Phú Thọ

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Miền Trung hối hả 'chạy đua' ứng phó bão số 5 | Quá khứ bất hảo của giang hồ Tuấn 'Trọc'

Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ xe khách tông hàng loạt xe máy | 'Động ma túy' núp bóng vũ trường

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H Lốc xoáy Bão số 5 Hà Nội ngập áp thấp nhiệt đới Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận