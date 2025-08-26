Toàn cảnh 17h ngày 26.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Lốc xoáy xé toạc nhà dân ở Ninh Bình | Hốt bạc dịch vụ “cõng” xe máy ở Hà Nội

Hà Nội ngập sâu, xe kéo băng băng "cõng" xe máy qua biển nước giữa quốc lộ 70

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, trưa 26.8.2025, tại khu vực quốc lộ 70 hướng lên cầu vượt Tây Mỗ (đoạn thuộc phường Tây Mỗ, Hà Nội), nước vẫn ngập sâu khoảng 1 mét, khiến hàng trăm phương tiện không thể lưu thông. So với sáng cùng ngày, mực nước đã dâng thêm từ 30 - 50 cm, người dân thậm chí không thể dắt xe máy qua đoạn ngập.

Hà Nội ngập sâu, xe kéo băng băng 'cõng' xe máy qua biển nước giữa quốc lộ 70

Nguyên nhân được người dân địa phương cho biết là do trạm bơm mất điện, không thể bơm nước ra ngoài, khiến tình trạng ngập thêm nghiêm trọng.

Sau bão số 5, Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cảnh báo: Sau bão, bà con ngư dân ở những nơi ít bị ảnh hưởng thường có tâm lý tranh thủ ra khơi vì đây là thời điểm thuận lợi trong việc đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, ngư dân cần đặc biệt lưu ý khi bão số 5 vừa đi qua thì hiện tại ở phía đông Philippines đang có một vùng áp thấp. Theo mô hình dự báo của Nhật Bản, vùng áp thấp này có xu thế mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển về khu vực giữa Biển Đông trong khoảng ngày 28.8. Áp thấp nhiệt đới này có thể tiếp tục mạnh thêm và hướng về khu vực bắc miền Trung.