Xe điện không bị thủy kích, chạy vào đường ngập nước: Sai lầm của nhiều tài xế

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video gây tranh cãi, khi không ít ô tô điện cố tình đi qua các cung đường ngập nước sâu dẫn đến tình trạng chết máy, hư hỏng. Nguyên nhân xuất phát từ tâm lý chủ quan của các tài xế, cho rằng xe điện không bị tình trạng "thủy kích" như xe sử dụng động cơ xăng hay dầu. Vì vậy hoàn toàn có thể "bơi" trong nước.

Ô tô điện không bị thủy kích?

Trước hết cần khẳng định, đúng là ô tô điện sẽ không gặp phải tình trạng thủy kích khi đi qua những chỗ ngập nước. Lý do là bởi, không giống các dòng xe trang bị động cơ đốt trong (xăng, dầu), ô tô điện có cấu tạo vận hành hoàn toàn khác biệt. Ít phức tạp và "đề kháng" với nước tốt hơn.

Ô tô điện không bị thủy kích như ô tô sử dụng động cơ đốt trong nhờ cấu tạo khác biệt ẢNH: ĐINH HUY

Cụ thể, hệ thống vận hành trên ô tô điện chủ yếu gồm mô-tơ điện và pin. Trong đó, mô-tơ điện trên xe điện cấu tạo dạng khép kín, không có cổ hút gió để hút khí, cũng không có buồng đốt, pít-tông như động cơ đốt trong.

Còn với hệ thống pin, dù đa số được bố trí khá thấp ở khu vực sàn xe, nhưng bộ phận này lại được bảo vệ khá kỹ càng. Theo đó, hầu hết các hãng xe điện hiện nay đều trang bị pin đạt tiêu chuẩn chống nước khá cao. Thường ở các mức IP67 hoặc IP68. Ở những mức này, hệ thống pin trên xe hoàn toàn có thể chịu được điều kiện bị ngâm trong nước ở độ sâu 1 mét, với khoảng thời gian lên đến 30 phút.

Ô tô điện có thể "bơi" trong nước: Hiểu lầm tai hại của nhiều tài xế

Việc xe điện thiết kế hệ thống động cơ và pin có khả năng chống nước ở mức độ nhất định khiến nhiều tài xế thường chủ quan, nghĩ rằng các dòng xe này có thể thoải mái đi trong đường ngập nước mà không cần dè chừng. Thực tế đây là một quan niệm sai lầm và nguy hiểm.

Nhiều tài xế hiểu sai khi cho rằng, xe điện không bị thủy kích là có thể thoải mái chạy qua vùng ngập nước ẢNH: CHÍ TÂM

Bởi lẽ, dù không bị thủy kích như xe dùng động cơ đốt trong, nhưng ô tô điện vẫn có thể gặp nhiều rủi ro nếu đi qua vùng ngập nước. Lý do là vì khi xe đi qua các vùng nước sâu, nước hoàn toàn có thể tràn ngược lên nắp ca-pô, hốc bánh hoặc khe hở của xe để len lỏi vào nội thất. Lúc này, các hệ thống điện sẽ có nguy cơ bị chập, cháy hoặc ảnh hưởng đến cả bộ điều khiển.

Ngay cả với hệ thống pin, dù được công bố đạt các chuẩn kiểm định như IP67 hoặc IP68, nhưng cần nhớ rằng các thử nghiệm đo thường chỉ tiến hành trong những điều kiện lý tưởng. Hơn nữa, mỗi thương hiệu, mẫu xe lại sử dụng các vật liệu không giống nhau và theo thời gian sẽ có độ hao mòn, xuống cấp khác nhau. Do đó, việc lưu thông qua những vùng ngập nước quá sâu vẫn tiềm ẩn những rủi ro cho pin.

Ngoài ra, khi nước tràn vào bên trong xe, giống với ô tô dùng động cơ đốt trong, các chi tiết, bộ phận nội thất trên xe điện như ghế da/nỉ, hệ thống điều hòa… đều có thể bị bẩn, để lại mùi hôi. Điều này cũng gây phiền phức và tốn kém về sau.

Việc cố lái xe (kể cả lái ô tô điện) qua vùng ngập nước tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ẢNH: CHÍ TÂM

Đó là chưa kể, việc lái xe qua vùng ngập nước sâu cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bởi khi đó mặt đường trơn trượt với lực cản từ nước lớn hơn bình thường dễ khiến xe bị trượt bánh, mất lái hoặc không kịp xử lý nếu gặp vật cản. Cảm giác lái cũng bị giảm đáng kể do lực ma sát thay đổi, dễ gây ra va chạm, nhất là ở các đoạn có hố ga, ổ gà bị ngập mà người lái không nhìn thấy.

Tóm lại, so với các loại xe sử dụng động cơ đốt trong, ô tô điện có lợi thế khi di chuyển qua đoạn đường ngập nước. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tài xế có thể lái ô tô điện thoải mái "bơi" trong nước. Nếu được, nên hạn chế tối đa hành động này.