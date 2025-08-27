Toàn cảnh 17h ngày 27.8.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Xe cấp cứu “hét giá” 21 triệu cho 200km | Nghi phạm người Mỹ cướp tiệm vàng sa lưới

Tòa trả hồ sơ vụ va chạm liên hoàn 7 ô tô trên cầu Phú Mỹ

Sau thời gian xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 27.8, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để làm rõ thêm một số tình tiết vụ án "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" đối với bị cáo Trịnh Tiến Dũng.

Dũng là tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn cầu Phú Mỹ hồi tháng 8.2024, thiệt hại tài sản ước tính hơn 7,4 tỉ đồng, làm nhiều phương tiện bốc cháy.

Phần luận tội, đại diện Viện KSND cùng cấp đề nghị phạt Dũng từ 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù.

Nước lũ dâng cao tại Thanh Hóa, nhà dân ngập sâu hơn 2 mét

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, từ chiều 26.8.2025 đến sáng 27.8, rất nhiều khu dân cư ven các sông lớn ở tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu do nước các sông lớn dâng lên liên tục.

Tại xã Cẩm Thủy, tính đến sáng 27.8 đã có hàng trăm nhà dân ngập sâu từ 0,5 đến hơn 2 mét, buộc người dân phải sơ tán khỏi nhà. Người dân cho biết nước sông Mã dâng cao, vào đến nền nhà từ trưa 26.8 và liên tục lên cho đến sáng 27.8, nhiều nhà dân ngập sâu hơn 2 mét.

