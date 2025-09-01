Toàn cảnh 17h ngày 1.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Người dân ‘bám trụ’ xem A80 dù mưa lớn | Thủ tướng yêu cầu chi trả 100.000 đúng hạn

Chuẩn bị trang phục trước lễ duyệt binh “tự hào qua từng nếp gấp”

Trước giờ G, những người lính tham gia nhiệm vụ A80 đều tỉ mỉ chuẩn bị trang phục. Từ những nếp áo thẳng tắp, những tấm huân chương lấp lánh đến sợi dây giày được thắt tỉ mỉ, mỗi chi tiết trên bộ quân phục đều là một phần của sự tự hào, kỷ luật và ý chí kiên cường.

Chuẩn bị trang phục trước lễ duyệt binh “tự hào qua từng nếp gấp”

Nhiều địa phương chậm chi trả quà 100.000 đồng, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các bộ ngành, địa phương, yêu cầu tập trung cao độ tổ chức chuyển quà 100.000 đồng đến người dân kịp thời, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước 2.9.

Nhiều địa phương chậm chi trả quà 100.000 đồng, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước 2.9

Phố tây Bùi Viện gọn gàng, rộng rãi bất ngờ

Phố đi bộ Bùi Viện (phường Bến Thành, TP.HCM), vốn là điểm đến sôi động nhưng từng gặp vấn nạn lấn chiếm lòng đường và tình trạng mất trật tự, nay đã thay đổi diện mạo rõ rệt sau khi lực lượng Công an phường Bến Thành ra quân giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Sau khi lực lượng chức năng ra quân, diện mạo của Bùi Viện đã có sự thay đổi rõ rệt. Những bàn ghế, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường đã được dọn dẹp gọn gàng, lối đi dành cho người đi bộ trở nên thông thoáng, rộng rãi.

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là một chiến dịch ngắn hạn. Lực lượng Công an phường Bến Thành đã và đang xây dựng một kế hoạch tuần tra liên tục.

Bắt đầu từ 19 giờ của ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, khi phố đi bộ Bùi Viện mở cửa đón khách, cứ 30 phút một lượt; tổ công tác cảnh sát trật tự thuộc đơn vị Công an phường Bến Thành, lại đi tuần tra xuyên suốt dọc tuyến phố này và các tuyến phố xung quanh, đảm bảo tình trạng lấn chiếm lòng đường không tái diễn.

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.