Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh 17h: Người dân ‘bám trụ’ xem A80 dù mưa lớn | Thủ tướng yêu cầu chi trả 100.000 đúng hạn
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Người dân ‘bám trụ’ xem A80 dù mưa lớn | Thủ tướng yêu cầu chi trả 100.000 đúng hạn

Thanh Niên
Thanh Niên
01/09/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 1.9.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Người dân ‘bám trụ’ xem A80 dù mưa lớn | Thủ tướng yêu cầu chi trả 100.000 đúng hạn

Chuẩn bị trang phục trước lễ duyệt binh “tự hào qua từng nếp gấp”

Trước giờ G, những người lính tham gia nhiệm vụ A80 đều tỉ mỉ chuẩn bị trang phục. Từ những nếp áo thẳng tắp, những tấm huân chương lấp lánh đến sợi dây giày được thắt tỉ mỉ, mỗi chi tiết trên bộ quân phục đều là một phần của sự tự hào, kỷ luật và ý chí kiên cường. 

Chuẩn bị trang phục trước lễ duyệt binh “tự hào qua từng nếp gấp”

Nhiều địa phương chậm chi trả quà 100.000 đồng, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện gửi các bộ ngành, địa phương, yêu cầu tập trung cao độ tổ chức chuyển quà 100.000 đồng đến người dân kịp thời, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước 2.9.

Nhiều địa phương chậm chi trả quà 100.000 đồng, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước 2.9

Phố tây Bùi Viện gọn gàng, rộng rãi bất ngờ

Phố đi bộ Bùi Viện (phường Bến Thành, TP.HCM), vốn là điểm đến sôi động nhưng từng gặp vấn nạn lấn chiếm lòng đường và tình trạng mất trật tự, nay đã thay đổi diện mạo rõ rệt sau khi lực lượng Công an phường Bến Thành ra quân giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Sau khi lực lượng chức năng ra quân, diện mạo của Bùi Viện đã có sự thay đổi rõ rệt. Những bàn ghế, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường đã được dọn dẹp gọn gàng, lối đi dành cho người đi bộ trở nên thông thoáng, rộng rãi.

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là một chiến dịch ngắn hạn. Lực lượng Công an phường Bến Thành đã và đang xây dựng một kế hoạch tuần tra liên tục.

Bắt đầu từ 19 giờ của ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, khi phố đi bộ Bùi Viện mở cửa đón khách, cứ 30 phút một lượt; tổ công tác cảnh sát trật tự thuộc đơn vị Công an phường Bến Thành, lại đi tuần tra xuyên suốt dọc tuyến phố này và các tuyến phố xung quanh, đảm bảo tình trạng lấn chiếm lòng đường không tái diễn.

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Số phận CLB Thanh Hóa sau khi 'bầu' Đoan bị bắt | Lạc Hồng 900 LX thử nghiệm chống đạn thế nào?

Toàn cảnh 17h: Số phận CLB Thanh Hóa sau khi 'bầu' Đoan bị bắt | Lạc Hồng 900 LX thử nghiệm chống đạn thế nào?

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h: Ngân hàng tặng thêm tiền cho khách trên VNeID | Hà Nội còn nhiều bãi xe trái phép dưới chân cầu

Toàn cảnh 17h: Toàn cảnh TP.Hà Nội trước giờ tổng duyệt A80 | Phụ nữ sinh 2 con trước 35 tuổi nhận 5 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Toàn Cảnh 17H A80 nhận quà 100.000 đồng phố tây Bùi Viện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận