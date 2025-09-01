Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ

Phố đi bộ Bùi Viện (phường Bến Thành, TP.HCM), vốn là điểm đến sôi động nhưng từng gặp vấn nạn lấn chiếm lòng đường và tình trạng mất trật tự, nay đã thay đổi diện mạo rõ rệt sau khi lực lượng Công an phường Bến Thành ra quân giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Lực lượng Công an phường Bến Thành ra quân giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. ẢNH: VÕ HIẾU

Sau khi lực lượng chức năng ra quân, diện mạo của Bùi Viện đã có sự thay đổi rõ rệt. Những bàn ghế, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường đã được dọn dẹp gọn gàng, lối đi dành cho người đi bộ trở nên thông thoáng, rộng rãi.

Diện mạo của Bùi Viện đã có sự thay đổi rõ rệt ẢNH: VÕ HIẾU

Phố đi bộ Bùi Viện đã được dọn dẹp gọn gàng, lối đi dành cho người đi bộ trở nên thông thoáng, rộng rãi ẢNH: VÕ HIẾU

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là một chiến dịch ngắn hạn. Lực lượng Công an phường Bến Thành đã và đang xây dựng một kế hoạch tuần tra liên tục.

Lực lượng Công an phường Bến Thành đã và đang xây dựng một kế hoạch tuần tra liên tục ẢNH: VÕ HIẾU

Cứ 30 phút một lượt; tổ công tác cảnh sát trật tự thuộc đơn vị Công an phường Bến Thành, lại đi tuần tra xuyên suốt dọc tuyến phố này và các tuyến phố xung quanh, đảm bảo tình trạng lấn chiếm lòng đường không tái diễn ẢNH: VÕ HIẾU

Ngoài đi bộ, lực lượng công an còn tuần tra bằng xe Ford đặc chủng và xe gắn máy để kịp thời tuyên truyền nhắc nhở ẢNH: VÕ HIẾU

Bắt đầu từ 19 giờ của ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, khi phố đi bộ Bùi Viện mở cửa đón khách, cứ 30 phút một lượt; tổ công tác cảnh sát trật tự thuộc đơn vị Công an phường Bến Thành, lại đi tuần tra xuyên suốt dọc tuyến phố này và các tuyến phố xung quanh, đảm bảo tình trạng lấn chiếm lòng đường không tái diễn.