Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ
Video Đời sống

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ

Võ Hiếu
Võ Hiếu
01/09/2025 05:06 GMT+7

Sau chiến dịch ra quân của lực lượng công an, phố đi bộ Bùi Viện (TP.HCM) đã thay đổi diện mạo, trở nên gọn gàng và thông thoáng hơn. Những lối đi bị lấn chiếm trước đây giờ đã trả lại không gian cho người đi bộ và phương tiện giao thông.

Phố đi bộ Bùi Viện (phường Bến Thành, TP.HCM), vốn là điểm đến sôi động nhưng từng gặp vấn nạn lấn chiếm lòng đường và tình trạng mất trật tự, nay đã thay đổi diện mạo rõ rệt sau khi lực lượng Công an phường Bến Thành ra quân giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ - Ảnh 1.

Lực lượng Công an phường Bến Thành ra quân giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

ẢNH: VÕ HIẾU

Sau khi lực lượng chức năng ra quân, diện mạo của Bùi Viện đã có sự thay đổi rõ rệt. Những bàn ghế, biển quảng cáo lấn chiếm lòng đường đã được dọn dẹp gọn gàng, lối đi dành cho người đi bộ trở nên thông thoáng, rộng rãi.

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ - Ảnh 2.

Diện mạo của Bùi Viện đã có sự thay đổi rõ rệt

ẢNH: VÕ HIẾU

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ - Ảnh 3.

Phố đi bộ Bùi Viện đã được dọn dẹp gọn gàng, lối đi dành cho người đi bộ trở nên thông thoáng, rộng rãi

ẢNH: VÕ HIẾU

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là một chiến dịch ngắn hạn. Lực lượng Công an phường Bến Thành đã và đang xây dựng một kế hoạch tuần tra liên tục.

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ - Ảnh 4.

Lực lượng Công an phường Bến Thành đã và đang xây dựng một kế hoạch tuần tra liên tục

ẢNH: VÕ HIẾU

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ - Ảnh 5.

Cứ 30 phút một lượt; tổ công tác cảnh sát trật tự thuộc đơn vị Công an phường Bến Thành, lại đi tuần tra xuyên suốt dọc tuyến phố này và các tuyến phố xung quanh, đảm bảo tình trạng lấn chiếm lòng đường không tái diễn

ẢNH: VÕ HIẾU

Phố đi bộ Bùi Viện hết cảnh quán xá lấn người đi bộ - Ảnh 6.

Ngoài đi bộ, lực lượng công an còn tuần tra bằng xe Ford đặc chủng và xe gắn máy để kịp thời tuyên truyền nhắc nhở

ẢNH: VÕ HIẾU

Bắt đầu từ 19 giờ của ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, khi phố đi bộ Bùi Viện mở cửa đón khách, cứ 30 phút một lượt; tổ công tác cảnh sát trật tự thuộc đơn vị Công an phường Bến Thành, lại đi tuần tra xuyên suốt dọc tuyến phố này và các tuyến phố xung quanh, đảm bảo tình trạng lấn chiếm lòng đường không tái diễn.

Bùi Viện Phố Đi bộ Công an phường Bến Thành Trật tự đô thị lấn chiếm lòng đường tuần tra đêm TP.HCM an ninh trật tự phố tây Bùi Viện
