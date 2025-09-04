Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng

Thạch Anh - Hữu Tín
04/09/2025 13:18 GMT+7

Nhiều đồng nghiệp như Hòa Hiệp, Vân Trang... đã có mặt từ sớm tại tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh để tiễn biệt, trước khi linh cữu nữ diễn viên được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Theo thông tin trên cáo phó, 14 giờ ngày 4.9 sẽ diễn ra lễ động quan của NSƯT Ngọc Trinh. Sau đó, linh cữu của diễn viên phim Mùi ngò gai được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Từ sớm, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã có mặt để chuẩn bị đưa tiễn NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Theo ghi nhận của chúng tôi, một số sao Việt như NSƯT Kim Tiểu Long, Hòa Hiệp, Vân Trang… không giấu được sự bàng hoàng, xót xa trước sự ra đi của diễn viên 7X. Trước đó, NSƯT Hoài Linh, Đức Thịnh - Thanh Thúy... gửi hoa đến tiễn biệt cô Vy của phim Mùi ngò gai.

Đối với các đồng nghiệp, NSƯT Ngọc Trinh là một nữ diễn viên tài năng khi có thể cân nhiều vai diễn thuộc các lĩnh vực như phim truyền hình, sân khấu kịch… Ngoài ra, cô còn tâm huyết với vai trò đào tạo ra những thế hệ diễn viên trẻ. Vốn là người yêu nghề, nhiệt huyết với công việc và chan hòa với mọi người, sự ra đi của NSƯT Ngọc Trinh để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp lẫn khán giả.

Đồng nghiệp nghẹn ngào tiễn biệt NSƯT Ngọc Trinh

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 1.

NSƯT Hòa Hiệp là đồng nghiệp, người bạn thân thiết, từng hợp tác với NSƯT Ngọc Trinh qua nhiều tác phẩm, trong đó có vở Mưa bóng mây. Những ngày qua, trang cá nhân của anh thường đăng tải những khoảnh khắc cũ bên đồng nghiệp. Anh viết: "Mưa bóng mây còn đang lên kế hoạch để công diễn lại cho khán giả xem mà. Giờ bà Vy (NSƯT Ngọc Trinh thủ vai) bỏ đi rồi ông Khanh (Hòa Hiệp thủ vai) biết diễn cùng ai đây"

Ảnh: Hải Duy

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 2.

Vân Trang vượt qua dòng người để đến tiễn biệt người chị thân thiết

Ảnh: Hải Duy

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 3.

Trước đó, nhiều đồng nghiệp gửi vòng hoa đến tiễn biệt nữ diễn viên tài năng của sân khấu, phim truyền hình phía Nam

Ảnh: Hải Duy

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng- Ảnh 4.

Hơn 12 giờ ngày 4.9, các công đoạn chuẩn bị cho lễ động quan được thực hiện

Ảnh: Hữu Tín

Ngọc Trinh sinh năm 1974, từng thành công qua các vai diễn như Bé Ba (Đời như ý), Miên (Búp bê không biết khóc), Xeo (Tiếng giày đêm), Hoa (Bàn tay của trời), Mai Trinh (Kẻ nói dối đa tình)… Ở lĩnh vực truyền hình, Ngọc Trinh được nhắc nhiều nhờ vai Vy trong phim Mùi ngò gai - dự án truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Trước khi mất, NSƯT Ngọc Trinh học cao học tại Trường đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Theo kế hoạch, vào cuối tháng 10.2025, nữ diễn viên sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Nhiều đồng nghiệp tiếc nuối khi tâm nguyện của NSƯT Ngọc Trinh giờ đây chưa thể hoàn thành.

