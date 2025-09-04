Kim Hiền 'Mùi ngò gai' nghẹn ngào viết lời tiễn biệt Ngọc Trinh

Kim Hiền tiếc thương tiễn biệt đồng nghiệp

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Ngọc Trinh để lại khoảng trống lớn trong lòng đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Hiền đã viết những dòng xúc động tiễn đưa người đồng nghiệp thân thiết.

Kim Hiền chia sẻ rằng bản thân vô cùng bàng hoàng khi nhận tin Ngọc Trinh qua đời. Bao ký ức về những ngày đầu tiên tham gia Mùi ngò gai ùa về, trong đó cô và Ngọc Trinh có cơ hội cùng làm việc. "Đó không chỉ là khoảng thời gian làm nghề, mà còn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình, khi được đồng hành cùng một đàn cô tài năng, hết mình với nghệ thuật", nữ diễn viên bộc bạch.

Diễn viên Kim Hiền bày tỏ sự xót xa, tiếc thương trước sự ra đi của diễn viên Ngọc Trinh Ảnh: FBNV

Trong ký ức của nữ diễn viên, Ngọc Trinh luôn là người truyền cảm hứng, là tấm gương sáng từ cách làm nghề cho đến cách sống. Những vai diễn của cố nghệ sĩ sẽ còn mãi trong tim khán giả, cũng như trong lòng những đồng nghiệp từng có may mắn gắn bó. Kim Hiền viết: "Xin tiễn biệt chị, một người đàn chị đáng quý, một nghệ sĩ đầy đam mê. Em sẽ luôn trân trọng và nhớ đến những tháng ngày đã từng đồng hành cùng chị. Mong chị an yên ở một nơi thật đẹp…".

Sự ra đi của cô khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Dưới bài viết của Kim Hiền, đông đảo công chúng đã để lại lời chia buồn, nhắc lại những kỷ niệm khó quên về Ngọc Trinh và Mùi ngò gai. "Hình ảnh của Trinh sẽ mãi ở trong tim khán giả", "Cảm ơn Trinh vì đã để lại những vai diễn tuyệt vời", nhiều khán giả bày tỏ.

Kim Hiền đang định cư tại Mỹ, cô không thể có mặt để tiễn biệt Ngọc Trinh lần cuối. Tuy vậy, dòng trạng thái đầy cảm xúc trên mạng xã hội của nữ diễn viên đã phần nào nói thay nỗi lòng của người em xa xứ, không kịp gặp lại đồng nghiệp thân thiết sau nhiều năm.

Sao phim Mùi ngò gai tiễn đưa diễn viên Ngọc Trinh

Những ngày qua, tang lễ của diễn viên Ngọc Trinh diễn ra trong không khí đau buồn và tiếc thương, nhiều sao phim Mùi ngò gai đã có mặt để tiễn đưa Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng. Diễn viên Hòa Hiệp, Cao Minh Đạt, Hồng Ánh, Lương Thế Thành, NSND Kim Xuân… cùng nhiều đồng nghiệp không giấu sự bùi ngùi, xót xa trước sự ra đi của đồng nghiệp từng gắn bó. Hình ảnh dàn sao từng một thời gắn liền với bộ phim nay hội ngộ nơi linh cữu đã khiến không ít khán giả xúc động, gợi nhớ về những năm tháng vàng son của màn ảnh nhỏ Việt Nam.

Sự ra đi của "bé Vy" trong Mùi Ngò Gai để lại khoảng trống trong lòng đồng nghiệp từng gắn bó và người hâm mộ Ảnh: FBNV

Còn với Kim Hiền, khoảng thời gian làm việc cùng Ngọc Trinh là cột mốc đặc biệt, khi cô học hỏi được tinh thần cống hiến và sự nghiêm túc trong nghề từ đàn chị. Sự tận tụy của Ngọc Trinh với từng vai diễn, từng thước phim đã trở thành động lực để nhiều nghệ sĩ trẻ noi theo.

Trong làng phim Việt, Ngọc Trinh được biết đến là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, sở hữu lối diễn mộc mạc, giàu nội lực. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm được khán giả yêu mến, để lại dấu ấn trong lòng công chúng bằng những vai diễn đa dạng, đời thường và giàu chiều sâu. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Ngọc Trinh còn khiến nhiều người quý mến bởi cách sống chân thành, giản dị và gần gũi.

Theo cáo phó, lễ động quan được cử hành vào 14 giờ ngày 4.9. Sau đó, linh cữu của Ngọc Trinh sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa, TP.HCM.