Giải trí Đời nghệ sĩ

NSƯT Công Ninh nghẹn ngào đến tiễn biệt diễn viên Ngọc Trinh

Hải Duy - Hữu Tín
02/09/2025 21:18 GMT+7

Chiều 2.9, tại TP.HCM, tang lễ của NSƯT Ngọc Trinh diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Đông đảo bạn bè, học trò cùng nhiều đồng nghiệp đã có mặt để tiễn đưa nữ diễn viên về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt như NSƯT Công Ninh, NSƯT Hữu Châu, diễn viên Ngọc Lan, Kim Tuyến, Vũ Thanh, Nam vương Trương Ngọc Tình… lần lượt đến thắp hương, tiễn biệt đồng nghiệp. Bên cạnh đó, những người bạn, nghệ sĩ vì nhiều lý do chưa thể có mặt cũng gửi hoa chia buồn, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với nữ diễn viên từng ghi dấu ấn sâu đậm qua bộ phim Mùi ngò gai.

NSƯT Công Ninh nghẹn ngào tiễn biệt diễn viên Ngọc Trinh

NSƯT Công Ninh nghẹn ngào đến tiễn biệt diễn viên Ngọc Trinh - Ảnh 1.

NSƯT Công Ninh nghẹn ngào đến tiễn biệt diễn viên Ngọc Trinh

ẢNH: HẢI DUY

Chia sẻ với Thanh Niên, NSƯT Công Ninh cho biết ông bàng hoàng khi hay tin Ngọc Trinh qua đời. Dù nhiều năm không còn giữ liên lạc thân thiết, đôi khi chỉ gặp thoáng qua ở các sự kiện, nhưng hình ảnh đồng nghiệp tài năng, giàu nhiệt huyết với nghề vẫn in đậm trong ký ức ông.

Trước đó, trên trang cá nhân, Công Ninh cũng viết: "Tiếc thương một tài sắc, một nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh. Thành kính phân ưu cùng gia đình". Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chia buồn từ đồng nghiệp. NSND Hồng Vân bày tỏ: "Không thể tin được anh Ninh ơi". Trong nỗi bàng hoàng, diễn viên Ngân Quỳnh nghẹn ngào chia sẻ: "Không thể tin được. Trinh năng lượng, nghị lực, mới đóng chung với em đây mà". Song song đó, nhiều khán giả yêu mến Ngọc Trinh vẫn chưa thể chấp nhận sự ra đi đột ngột này.

Được biết, diễn viên Ngọc Trinh từng có mối tình nhiều năm cùng NSƯT Công Ninh song cả hai chia tay trong sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Về sau, cả hai xem nhau như tri kỷ và giữ mối quan hệ thân thiết. Ngọc Trinh nhiều lần đến thăm, chụp ảnh kỷ niệm cùng vợ chồng nam nghệ sĩ, để lại dấu ấn của một tình đồng nghiệp gắn bó và chân thành.

NSƯT Công Ninh nghẹn ngào đến tiễn biệt diễn viên Ngọc Trinh - Ảnh 2.

Diễn viên Ngọc Trinh và Công Ninh từng có mối tình nhiều năm, song đã chia tay trong sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau

ẢNH: FBNV

Bên cạnh những đồng nghiệp từng gắn bó trên sân khấu, tang lễ của diễn viên Ngọc Trinh còn có sự hiện diện của nhiều học trò, những người từng được cô tận tình chỉ dạy trong suốt quá trình giảng dạy nghệ thuật. Trước di ảnh của cô giáo đáng kính, họ không giấu được sự bàng hoàng, nghẹn ngào tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ.

Trong sự nghiệp hơn hai thập niên, Ngọc Trinh để lại nhiều dấu ấn khó phai. Đặc biệt, vai Vy trong bộ phim truyền hình Mùi ngò gai được xem là bước ngoặt lớn, đưa tên tuổi cô đến gần khán giả và được coi là vai diễn "để đời". Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn khẳng định tài năng trên sân khấu kịch qua hàng loạt vai diễn nặng ký, góp phần mang về cho cô nhiều giải thưởng cao quý. Với những cống hiến bền bỉ và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Diễn viên Ngọc Trinh tên thật là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974, sự ra đi của cô để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng nghiệp, khán giả và những thế hệ học trò. Theo cáo phó, lễ nhập quan của diễn viên Ngọc Trinh được tổ chức lúc 19 giờ ngày 1.9, lễ động quan được tổ chức ngày 4.9. Linh cữu của cô được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa TP.HCM.

