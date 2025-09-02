Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nghệ sĩ đội mưa đến viếng diễn viên Ngọc Trinh, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột
Video Giải trí

Nghệ sĩ đội mưa đến viếng diễn viên Ngọc Trinh, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
02/09/2025 15:16 GMT+7

Dù trời mưa, rất đông bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đến viếng tang lễ diễn viên Ngọc Trinh tại nhà riêng. Lòng ai cũng quặn thắt vì sự ra đi quá đột ngột của cô.

Tối 1.9, ngay sau khi gia đình đăng cáo phó, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã có mặt tại nhà riêng để chia buồn cùng gia đình cố diễn viên Ngọc Trinh. Vợ chồng Việt Hương – Hoài Phương, NSƯT Hạnh Thuý, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, Hữu Tiến, diễn viên Phương Lan, Huỳnh Quý, Hoàng Phi, ca sĩ Quách Tuấn Du… lặng lẽ đội mưa, mang theo vòng hoa, thắp nén nhang tiễn biệt người đồng nghiệp tài hoa bạc mệnh.

Nghệ sĩ đội mưa đến viếng diễn viên Ngọc Trinh, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột- Ảnh 1.

Lễ tang diễn viên Ngọc Trinh được tổ chức tại nhà riêng

Ảnh: HỮU TÍN

Không khí tang lễ càng thêm trĩu nặng khi những lẵng hoa trắng được gửi tới liên tục, xếp kín lối vào căn nhà nhỏ nằm trong một căn hẻm ở P.2 Q.10 TP.HCM. Mỗi vòng hoa, mỗi lời chia buồn như thay cho tiếng lòng của bạn bè, đồng nghiệp, học trò và khán giả dành cho nữ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ đội mưa đến viếng diễn viên Ngọc Trinh, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột

Từ tối 1.9 đến rạng sáng 2.9, dòng người đến viếng vẫn không ngừng. Dù mưa kéo dài, nhiều nghệ sĩ và học trò của Ngọc Trinh vẫn ngồi lại bên linh cữu, lặng lẽ cầu nguyện cho cô. Những gương mặt quen thuộc từng gắn liền với sân khấu, màn ảnh nay cùng hiện diện trong khoảnh khắc nghẹn ngào và xúc động. Sáng 2.9, tang lễ vẫn chìm trong không khí tiếc thương. Các đồng nghiệp, học trò và khán giả tiếp tục đến thắp nhang.

Theo cáo phó, Lễ nhập quan của diễn viên Ngọc Trinh được tổ chức lúc 19 giờ ngày 1.9, lễ động quan được tổ chức ngày 4.9. Linh cữu của cô được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa TP.HCM.

Sự nghiệp và cuộc đời thăng trầm của NSƯT Ngọc Trinh - nữ chính phim 'Mùi ngò gai'

Sự nghiệp và cuộc đời thăng trầm của NSƯT Ngọc Trinh - nữ chính phim 'Mùi ngò gai'

Trước khi qua đời, NSƯT Ngọc Trinh từng ghi dấu với khán giả ở cả lĩnh vực kịch nói và truyền hình. Đặc biệt, vai nữ chính trong phim 'Mùi ngò gai' được xem là một 'dấu son' trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của cô.

