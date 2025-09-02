Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Ước nguyện dang dở của NSƯT Ngọc Trinh trước khi qua đời

Lạc Xuân
Lạc Xuân
02/09/2025 13:37 GMT+7

NSƯT Ngọc Trinh qua đời đột ngột ở tuổi 51, để lại bao ước nguyện còn dang dở, từ tấm bằng thạc sĩ đến những dự định nghệ thuật chưa thể thực hiện được.

Ước nguyện dang dở của NSƯT Ngọc Trinh trước khi qua đời - Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời khi ước nguyện còn chưa kịp hoàn thành

Ảnh: FBNV

Ngày 1.9, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ tài hoa để lại niềm tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả khi bao ước nguyện, dự định của cô còn dang dở.

Ước nguyện lấy bằng thạc sĩ của Ngọc Trinh 

Diễn viên Bá Thắng nghẹn ngào chia sẻ với Thanh Niên, NSƯT Ngọc Trinh là người có rất nhiều hoài bão, luôn phấn đấu cho sự nghiệp. Thời gian qua, cô cùng Bá Thắng, Hòa Hiệp... nỗ lực học lên cao học ngành sân khấu tại Trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Họ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về luận văn thạc sĩ đang thực hiện dang dở.

"Theo kế hoạch, cuối tháng 10 tới chúng tôi sẽ cùng ra Hà Nội để bảo vệ luận văn thạc sĩ. Thời gian qua, mấy chị em thường trao đổi, đi phỏng vấn để viết luận văn. Mấy chị em còn bàn chuyện mua vé để bay chung ra Hà Nội, ở cùng khách sạn. Vậy mà chị ra đi đột ngột khiến những ước mơ, dự định đều dang dở...", anh chia sẻ.

Ước nguyện dang dở của NSƯT Ngọc Trinh trước khi qua đời - Ảnh 2.

Nhiều đồng nghiệp tiếc nuối khi Ngọc Trinh đã không thể hoàn thành ước nguyện 

Ảnh: FBNV

Nam diễn viên cho biết Ngọc Trinh sống kín đáo, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng. Cô thường khuyên đồng nghiệp đừng nên chia sẻ quá nhiều chuyện đời tư mà hãy tập trung vào công việc chuyên môn. "Chị bảo rằng nghệ sĩ thì chỉ nên mang đến cho khán giả tác phẩm nghệ thuật, thay vì cuộc sống cá nhân. Trong công việc, chị lúc nào cũng chỉn chu, khi nào hoàn thành rồi chị mới chia sẻ. Chị luôn phấn đấu để có tấm bằng thạc sĩ, tiếp tục đi dạy, truyền tải kiến thức, kinh nghiệm nghề cho thế hệ trẻ", Bá Thắng xúc động nói.

Nhắc lại kỷ niệm gần đây, anh kể diễn viên Mùi ngò gai rất thích ăn sầu riêng. Hơn nửa tháng trước, anh và Hòa Hiệp định ghé nhà mang sầu riêng cho đàn chị, nhưng vì bận việc đột xuất nên chỉ gửi ship. "Khi nhận được, chị còn trách hai đứa cho chị 'leo cây'. Cách đây khoảng 10 ngày, một vài đồng nghiệp hỏi tôi có gặp được chị Trinh không. Tôi chia sẻ là không gặp nhưng có gửi đồ ăn cho chị, nhắn tin thì không thấy chị trả lời. Sau khi đi công tác về, tôi có liên lạc nhưng chị không bắt máy, cứ nghĩ rằng chị bận. Nào ngờ... giờ cũng không thể gặp được nữa. Cuộc đời này vô thường quá. Thương chị vô cùng", Bá Thắng nghẹn ngào.

Nam diễn viên chia sẻ tối qua, anh cùng một số đồng nghiệp đến viếng, chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Ngọc Trinh. Anh lặng người khi chứng kiến nỗi đau của người thân: "Nhìn ba và các chị em của chị mà thương lắm", anh bộc bạch.

Ước nguyện dang dở của NSƯT Ngọc Trinh trước khi qua đời - Ảnh 3.

Nữ diễn viên được yêu mến vì tính cách vui vẻ, tích cực. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh còn dạy diễn xuất

Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cũng không khỏi xót xa trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh. Cô kể, từ khi còn là khán giả, cô đã rất ngưỡng mộ khi xem NSƯT Ngọc Trinh diễn kịch trên sân khấu. Sau này có dịp làm việc chung, Hạnh Thúy càng quý đàn chị vì sự thẳng thắn, chân thành và luôn hết lòng nâng đỡ lớp trẻ. "Lúc trước, tôi cứ ước một ngày nào đó được diễn cùng chị. Khi điều đó thành hiện thực, đó là niềm vui rất lớn với tôi. Tuy nhiên, tôi không có nhiều cơ hội. Thời gian chúng tôi diễn chung cách đây cũng đã mười mấy năm rồi", cô chia sẻ.

Hạnh Thúy cũng bày tỏ tiếc nuối về ước nguyện còn dang dở của đàn chị: "Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật". 


Thông tin diễn viên Ngọc Trinh qua đời hôm nay 1.9 khiến giới nghệ sĩ bàng hoàng. Hàng loạt nghệ sĩ như Quốc Thảo, Việt Hương, Hồng Vân, Cát Tường... đều không khỏi sững sờ khi hay tin nữ nghệ sĩ ra đi.

ngọc trinh NSƯT Ngọc Trinh sao việt qua đời Tâm nguyện
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
