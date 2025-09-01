Đạo diễn Quốc Thảo: 'Tình yêu nghề của Ngọc Trinh lớn lao lắm'

Thông tin NSƯT Ngọc Trinh đột ngột qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng Ảnh: FBNV

Ngày 1.9, gia đình đăng tải cáo phó về NSƯT Ngọc Trinh trên fanpage, cho biết cô đã qua đời vào lúc 11 giờ 30 ngày 1.9, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Sinh thời, cô là nghệ sĩ đa tài, để lại ấn tượng với đồng nghiệp và khán giả bởi sự hết mình với nghề, tính cách hiền lành, tử tế.

"Ngọc Trinh rất chịu khó, sáng tạo..."

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Quốc Thảo cho biết khi nghe học trò báo tin dữ về NSƯT Ngọc Trinh, ông không tin, còn gắt lên dặn học trò phải kiểm chứng cho kỹ. Nam nghệ sĩ phải gọi điện cho đồng nghiệp để xác nhận thông tin và bàng hoàng khi biết tin Ngọc Trinh đã thật sự ra đi.

Quốc Thảo cho biết đã gắn bó với Ngọc Trinh rất nhiều năm, từ khi cô mới ra trường. Ông chia sẻ: "Ngọc Trinh lúc đó là cô bé nhỏ xíu, rất dễ thương. Hồi đó, Ngọc Trinh hay đóng vai con của tôi từ những vở kịch sân khấu nên cũng gọi tôi là "ba". Hầu như khi làm vở kịch nào, tôi cũng nghĩ đến Trinh và muốn cô ấy tham gia. Cô ấy cũng hay giỡn là "ở đâu có ba, ở đó có con". Bẵng đi một thời gian, tôi ra nước ngoài, Trinh ở Việt Nam thì ít có cơ hội làm việc. Còn khi tôi về lại Việt Nam, tôi liên hệ với Trinh để cô ấy về diễn xuất và giảng dạy tại sân khấu kịch".

Đạo diễn Quốc Thảo cho biết Ngọc Trinh được nhiều đồng nghiệp, bạn bè yêu mến vì tính cách hiền lành, tử tế, hết lòng giúp đỡ mọi người Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Quốc Thảo kể, cách đây vài tháng, ông nghe tin diễn viên Mùi ngò gai bệnh, phải nằm viện. Khi nam nghệ sĩ ngỏ ý vào thăm, Ngọc Trinh từ chối vì ngại. Sau đó, nghệ sĩ Quốc Thảo có nhắn các học trò vào thăm. Thời gian sau, nữ diễn viên có chia sẻ sức khỏe không được tốt nên không nhận lịch dạy ở sân khấu kịch Quốc Thảo nữa.

"Học trò thương cô Trinh lắm bởi Trinh là người rất kỷ luật, lúc nào cũng đến sớm để đợi học trò. Trong quá trình làm việc, Trinh rất chịu khó, sáng tạo, giao vai nào Trinh cũng làm tốt. Trinh yêu nghề lắm, luôn hết mình với công việc và quan tâm đến đồng nghiệp. Tình yêu nghề của Trinh lớn lao lắm. Tôi biết có những giai đoạn Trinh gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng cô ấy vẫn cố gắng bám trụ nghề. Sự ra đi đột ngột của Trinh là một mất mát to lớn cho sân khấu và cho những người yêu mến nghệ thuật. Trong lòng đồng nghiệp và khán giả, Trinh vẫn mãi là hình ảnh của một nghệ sĩ hết mình, đầy cống hiến và giàu tình yêu thương", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Còn đang chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ...

Trên mạng xã hội, các nghệ sĩ đều không giấu được sự đau buồn và sốc trước tin dữ. Hàng loạt đồng nghiệp như NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Ái Như, Cát Tường, Thanh Bình, đạo diễn Phương Điền, Bá Cường... bàng hoàng, viết lời tiễn biệt gửi đến NSƯT Ngọc Trinh. Nghệ sĩ Việt Hương viết trên trang cá nhân: "Chị là người chị đầu tiên em diễn vở kịch Nữ sinh tại Đoàn kịch Trẻ năm 1994-1995. Vở kịch là kỷ niệm, đến phút cuối chị vẫn nhắc về 3 chị em mình. Chào chị, tiễn biệt chị. Em viết vài chữ mà tâm trạng hoang mang không tin được chị Trinh ơi".

Nhiều nghệ sĩ, khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình và tiếc thương cho nữ nghệ sĩ tài năng và đầy nhiệt huyết này. Mới đây, trong tháng 8, Ngọc Trinh chia sẻ trên trang cá nhân vừa tốt nghiệp một khóa học làm đẹp, với những hình ảnh trẻ trung, đầy sức sống Ảnh: FBNV

Ca sĩ Hamlet Trương chia sẻ cáo phó của nữ nghệ sĩ và bày tỏ: "Khi một ai đó quá thân thuộc trong trí nhớ và tuổi thơ của chúng mình mất đi, bỗng chốc như rơi vào một khoảng trống vô định. Những khung hình, những nhân vật sẽ trôi mãi mãi vào quá vãng, không còn một cơ hội nào để tái diễn trong đời. Chị ơi yên nghỉ".

Nghệ sĩ Hạnh Thúy cũng sốc khi người đồng nghiệp thân thiết đột ngột qua đời. “Mới đưa thầy đi về nơi an nghỉ, tâm tư chưa thông, chưa an lại nhận thêm tin về sự ra đi đột ngột của chị, một người chị nhiều đam mê, nhiệt huyết với nghề. Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận văn thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên của hành trình nghệ thuật. Cuộc đời này vô định, vô thường, ngày càng thấm rõ điều đó. Đã là số mệnh, chúng ta phải chấp nhận. Em xin nguyện cầu chị an lành nơi đất Phật, chị nha”, Hạnh Thúy tiễn biệt đàn chị.

Trên trang cá nhân, NSND Trịnh Kim Chi xúc động viết: "Tiễn biệt em. Vô cùng bàng hoàng khi nghe tin em ra đi. Nguyện cầu em ra đi thanh thản. Những dấu ấn, vai diễn nghệ thuật và kỷ niệm đẹp em để lại sẽ mãi trong lòng mọi người". Trong khi đó, diễn viên Lương Thế Thành cũng bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của đàn chị. Anh chia sẻ: "Chị ơi, chị ra đi thanh thản chị nha, người chị của em. Cầu mong linh hồn chị về miền cực lạc...".



