Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời

Diễn viên Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, phim truyền hình Ảnh: FBNV

Cùng thời điểm này, gia đình đăng tải thông tin về cáo phó của diễn viên Ngọc Trinh trên fanpage của nữ nghệ sĩ, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sao phim Mùi ngò gai từ trần lúc 11 giờ 30 phút ngày 1.9, hưởng dương 51 tuổi.

Trao đổi với chúng tôi, diễn viên Hòa Hiệp cho biết Ngọc Trinh bị bệnh đã một thời gian. Tuy nhiên cô không muốn thông báo bệnh tình cho mọi người. "Chị ấy bị bệnh bao tử từ thời quay phim Mùi ngò gai, sau nhiều lần điều trị tưởng đã vượt qua được. Thời gian gần đây chị rất ốm yếu... Ngọc Trinh rất đam mê nghề, những năm tháng cuối đời thỉnh thoảng chị có đi quay đi diễn, nhưng tuyệt đối không chia sẻ cho mọi người biết. Chị qua đời là một cú sốc đối với anh em nghệ sĩ”, anh nói.

Nghệ sĩ ưu tú Công Ninh cho chúng tôi biết ông rất bần thần khi nghe thông tin này. Nhiều năm trời không còn quan hệ thân thiết với Ngọc Trinh, ông chỉ gặp thoáng qua trong vài sự kiện nhưng cũng không tiện hỏi thăm sức khỏe nhau...

Ngọc Trinh sinh năm 1974, là diễn viên kịch nói, truyền hình. Ở sân khấu kịch, NSƯT Ngọc Trinh từng thành công qua các vai diễn như Bé Ba (Đời như ý), Miên (Búp bê không biết khóc), Xeo (Tiếng giày đêm), Hoa (Bàn tay của trời), Mai Trinh (Kẻ nói dối đa tình)… Ở lĩnh vực truyền hình, Ngọc Trinh được nhắc nhiều nhờ vai Vy trong phim Mùi ngò gai - dự án truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngọc Trinh từng theo học khóa đạo diễn và lập nhóm kịch riêng. Cô từng gặt hái nhiều giải thưởng trong quá trình làm nghề. Năm 2012, cô đoạt Huy chương vàng Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc với vai Bé Ba trong Đời như ý. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn giành giải Mai Vàng 2015 cho vở 49 ngày yêu mà cô làm đạo diễn.

Năm 2019, Ngọc Trinh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Trong một lần chia sẻ, Ngọc Trinh từng tiết lộ lý do cô đột ngột “bỏ vai” trong Mùi ngò gai là vì căn bệnh dạ dày. Khi bệnh tình cô chuyển biến xấu, bác sĩ buộc phải nhập viện để điều trị 3 tháng. Cô bộc bạch: “Tôi không chịu nổi đến mức máy quay vừa lia qua Đình Toàn, chị Kim Xuân là tôi ói ngay. Thế là đoàn phim đưa tôi vào Bệnh viện Bình dân, bác sĩ thấy tình trạng bệnh nên la tôi quá trời. May sao trễ chút nữa thì không đảm bảo...”.

Lễ nhập quan của diễn viên Ngọc Trinh được tổ chức lúc 19 giờ ngày 1.9, lễ động quan được tổ chức ngày 4.9. Linh cữu Ngọc Trinh được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.