Việt Hương nói gì khi ‘lên chức’ trong phim mới của Khương Ngọc?

Sau thành công của Ma da, Chị dâu, nghệ sĩ Việt Hương trở lại màn ảnh rộng với Cục vàng của ngoại. Lần tái xuất này, nữ diễn viên tiếp tục hội ngộ đạo diễn Khương Ngọc, nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Lê Khánh trong một tác phẩm về đề tài gia đình, khơi gợi những ký ức gần gũi về người bà của mình.

Việt Hương hào hứng khi vào vai bà ngoại trong phim mới Ảnh: NSX

Vì sao Việt Hương trở lại với 'Cục vàng của ngoại'?

Trong phim, Việt Hương vào vai Hậu - một người bà hết mực thương con, thương cháu nhưng cố chấp, cứng nhắc với những áp đặt của riêng mình dành cho những người thân. Vai diễn này có nhiều màu sắc khác biệt khiến nữ nghệ sĩ quyết định gác lại công việc riêng để đồng hành cùng ê kíp.

“Khi tham gia một dự án, tôi phải đọc kịch bản trước. Vì trong thời gian này, tôi bận rộn với nhiều việc nên chỉ nhận những vai đặc biệt, chưa từng thể hiện. Và bà Hậu thôi thúc tôi muốn chinh phục. Đây là một vai đặc biệt, một bà ngoại khác quá nhiều so với những nhân vật trước đó trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Đó là lý do tôi quyết định chọn dự án này dù có nhiều kịch bản khác ngỏ ý”, Việt Hương tâm sự.

Ngoài Việt Hương, phim Cục vàng của ngoại còn đánh dấu màn trở lại của nghệ sĩ Hồng Đào và Lê Khánh Ảnh: NSX

Việt Hương nói trong quá trình quay phim, bối cảnh được sắp xếp ấn tượng, khơi gợi những ký ức quen thuộc lúc bé. Chính điều đó khiến nữ nghệ sĩ đôi lúc có cảm giác như sống trong không gian này chứ không cần nhập vai.

Khi được hỏi về việc từ “chị dâu” trở thành “bà ngoại” trong phim mới, Việt Hương bật mí: “Phụ nữ ai mà không muốn trẻ. Nhưng tôi chưa có trải nghiệm với vai diễn nặng đô như vậy. Nhân vật bà ngoại đòi hỏi nhiều hơn về kỹ năng diễn xuất lẫn cách quan sát cuộc sống, điều đó yêu cầu tôi lùi lại để có góc nhìn rộng hơn, từ đó đưa vào nhân vật của mình. Nó rất khác so với khi tôi hóa thân vào vai người mẹ”.

Trước đó, vai diễn trong phim Chị dâu giúp Việt Hương tạo được ấn tượng đối với khán giả lẫn giới chuyên môn. Cô được vinh danh nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần 3. "Phải thú thật là sau dự án Chị dâu, tôi cũng áp lực vì đòi hỏi mình phải lựa chọn kịch bản thế nào cho phù hợp, Một lần nữa Khương Ngọc tiếp tục thuyết phục tôi để đồng hành trong Cục vàng của ngoại”, cô cho hay.

Khương Ngọc trở lại với dự án điện ảnh mới sau thành công của Chị dâu Ảnh: NVCC

Khương Ngọc cho biết tên phim là một cụm từ quen thuộc đối với những người từng có bà hoặc với những người bà có cháu nhỏ. “Với một từ có giá trị cả về tinh thần lẫn vật chất như vậy thì tại sao mình không chọn?”, nam đạo diễn bày tỏ. Theo Khương Ngọc, khi anh chọn Việt Hương, Hồng Đào và Lê Khánh trở lại với dự án mới sau thành công Chị dâu, khán giả sẽ thắc mắc và soi xét kỹ hơn. Song anh tin bản thân sẽ mang đến sự thay đổi cho các nghệ sĩ ở dự án lần này.

Cục vàng của ngoại thuộc thể loại tâm lý gia đình. Phim xoay quanh mối quan hệ 3 thế hệ gồm bà - mẹ - cháu. Trong đó, tình cảm bà cháu được khai thác nhằm tôn vinh giá trị cao đẹp, không ngại hy sinh của người phụ nữ Việt. Tác phẩm này dự kiến ra rạp từ ngày 17.10.