Hôm 1.9, showbiz Việt bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của NSƯT Ngọc Trinh. Cô qua đời vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày, hưởng dương 51 tuổi. Nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí như diễn viên Hữu Tiến, Lương Thế Thành, Hòa Hiệp, Kha Ly... đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của người đồng nghiệp thân thiết.

Suốt nhiều năm qua, nghệ sĩ Ngọc Trinh chọn cuộc sống lặng lẽ, giản dị Ảnh: FBNV

NSƯT Ngọc Trinh, tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Trinh, sinh năm 1974 tại TP.HCM. Cô sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và không có truyền thống nghệ thuật. Dẫu vậy, từ nhỏ, Ngọc Trinh đã đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương và thần tượng giọng ca của Tài Linh, Ngọc Huyền. Tuy nhiên, sau đó cô lại rẽ hướng theo đuổi con đường kịch nói khi bước vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh). Thời điểm đó, cô cũng bị gia đình phản đối và ngăn cản nhưng với đam mê nghệ thuật, Ngọc Trinh vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình.

Sự nghiệp và cuộc đời thăng trầm của NSƯT Ngọc Trinh - nữ chính phim Mùi ngò gai

Nghệ sĩ Ngọc Trinh từng thành công rực rỡ ở lĩnh vực truyền hình nhờ vai Vi trong bộ phim Mùi ngò gai. Đây là một tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, sản xuất năm 2006. Trong phim này, Ngọc Trinh đảm nhận vai Vi khi đã lớn. Vì phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, bị bạn bè khinh miệt từ nhỏ nên Vi luôn cố gắng phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống. Hình ảnh cô gái bưng phở nhỏ nhắn, hoạt bát luôn in hằn trong tâm trí của khán giả thế 8X, 9X. Dù phần 1 và phần 2 của phim Mùi ngò gai rất thành công nhưng NSƯT Ngọc Trinh đột ngột bỏ vai ở phần 3 khiến khán giả hụt hẫng.

Ở sân khấu kịch, NSƯT Ngọc Trinh từng thành công qua các vai diễn như Bé Ba (Đời như ý), Miên (Búp bê không biết khóc), Xeo (Tiếng giày đêm), Hoa (Bàn tay của trời), Mai Trinh (Kẻ nói dối đa tình), vai bà già (Mưa bóng mây)… Cô từng hai lần giành giải Mai vàng và 5 huy chương vàng tại các liên hoan sân khấu kịch toàn quốc cho cả hạng mục diễn viên và đạo diễn.