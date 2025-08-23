Cụ bà 71 tuổi suýt mất 1 tỉ đồng để chuyển cho ‘cơ quan pháp luật’

Ngày 23.8, Công an P.Phước Bình, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Ngân hàng LB Bank ngăn chặn kịp thời vụ cụ bà 71 tuổi bị người lạ giả danh công an để lừa đảo trên không gian mạng.

Vào khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an P.Phước Bình (TX.Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ) nhận được thông tin từ Ngân hàng LB Bank đóng trên địa bàn về việc bà Nguyễn Thị T. (71 tuổi, ở Đồng Nai) muốn chuyển số tiền lớn vào số tài khoản lạ, có dấu hiệu bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Cán bộ Công an P.Phước Bình giải thích cho bà Nguyễn Thị T. cần nâng cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các nghi phạm lừa đảo trên không gian mạng CÔNG AN P.PHƯỚC BÌNH

Nhận được tin báo, Công an P.Phước Bình đã cử lực lượng xuống ngân hàng xác minh và xác định bà T. đã bị một nhóm người giả danh Công an Hà Nội và Viện KSND tối cao đe dọa bà T. có liên quan đến một vụ án. Kẻ lạ yêu cầu bà T. phải chuyển 1 tỉ đồng vào số tài khoản lạ để đối chiếu và phục vụ điều tra.

Do lo sợ và tin là thật nên bà T. đã liên hệ Ngân hàng LB Bank để giao dịch chuyển khoản thì phía ngân hàng phát hiện bất thường và trình báo công an phường.

Sau khi được cán bộ Công an P.Phước Bình giải thích, bà T. đã hiểu ra thủ đoạn của các nghi phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 8.8, Công an tỉnh P.Bình Long, tỉnh Đồng Nai (TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước cũ) cũng đã phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Long kịp thời ngăn chặn cụ bà Hoàng Thị H. (76 tuổi, ở Đồng Nai) chuyển 100 triệu đồng cho kẻ giả danh công an đe dọa bà H. có liên quan đến một đường dây ma túy và rửa tiền.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân, đặc biệt là người lớn tuổi không nên tin vào lời đe dọa và dụ dỗ của những nghi can lừa đảo qua điện thoại và các nền tảng xã hội, cần nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.