Bão số 10 (Bualoi) giảm tốc nhưng vẫn nguy hiểm, cảnh báo lũ trên các sông
Video Thời sự

Bão số 10 (Bualoi) giảm tốc nhưng vẫn nguy hiểm, cảnh báo lũ trên các sông

Hân Hân
Hân Hân
28/09/2025 11:34 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình có dao động nhỏ, các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đang lên, mực nước trên sông Đồng Nai dao động theo điều tiết của thủy điện thượng lưu.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 10 giờ ngày 28.9.2025, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) trên vùng biển Quảng Trị - thành phố Đà Nẵng, cách thành phố Huế khoảng 140 km về phía đông đông bắc, cách bắc Quảng Trị khoảng 260 km về phía nam đông nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tương đương 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Hiện bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 25 km/giờ.

Bão số 10 (Bualoi) giảm tốc nhưng vẫn nguy hiểm, cảnh báo lũ trên các sông

Do ảnh hưởng của bão số 10, mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình có dao động nhỏ, các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Huế đang lên, mực nước trên sông Đồng Nai dao động theo điều tiết của thủy điện thượng lưu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. 

Lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

