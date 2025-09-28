Chợ phiên 0 đồng 'đốn tim' trong mưa bão số 10 ở Đà Nẵng

Ban đầu, ai cũng lo ngại mưa gió vào chiều 27.9, "Chợ phiên 0 đồng" này sẽ thất bại. Nhưng thật bất ngờ, hàng ngàn người dân Tam Mỹ vẫn đến.

Họ đội mưa, lội nước để nhận những món quà nghĩa tình, chan chứa tinh thần "lá lành đùm lá rách". Khi người dân khoác áo mưa ướt sũng, đưa bàn tay nắm chặt bao gạo, bó rau, chiếc áo mới…, chúng tôi cảm nhận niềm xúc động khó tả về tình người.

Một chợ phiên 0 đồng chưa từng có

"Chợ phiên 0 đồng" do UBND xã Tam Mỹ phối hợp Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam xã Tam Mỹ tổ chức. Ông Lê Bá Phong, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên xã Tam Mỹ tổ chức chợ phiên này nhằm gắn kết cộng đồng, quảng bá sản phẩm địa phương và lan tỏa tinh thần sẻ chia yêu thương.

Dù trời mưa lớn và gió rất mạnh nhưng người dân vẫn đến "Chợ phiên 0 đồng" ẢNH: QUANG VIÊN

Từ sáng sớm 27.9, khi những cơn mưa xối xả vẫn dội xuống, trong khu đất trống của UBND xã Tam Mỹ, những gian hàng 0 đồng đã dựng lên. "Chợ phiên 0 đồng" đã trở thành sự kiện khó quên đối với người dân xã Tam Mỹ. Họ chưa bao giờ có được một nơi mua sắm mà không cần trả tiền. Ở đó, mọi người có thể chọn lựa từ gạo, mì tôm, đường, nước tương, rau củ quả đến áo quần, bánh trung thu, lồng đèn...

Điều đặc biệt là dù những gian hàng miễn phí, người dân vẫn cẩn trọng lựa chọn, chỉ lấy vừa đủ để nhường cho người khác. "Mình sống một mình, ăn ít, nên chỉ lấy ít rau, củ và gạo, để dành cho bà con khác còn khó khăn hơn", bà Phạm Thị Hạnh ở thôn 7 chia sẻ.

Gian hàng 0 đồng của nhà chùa tặng rất nhiều lương thực, thực phẩm cho người dân ẢNH: QUANG VIÊN

Trong cơn mưa tầm tã, gian hàng của chùa Lá Gò Vấp (TP.HCM) kết hợp cùng chùa Thạnh Mỹ, chùa Bửu Quang (xã Tam Mỹ) rộn ràng tiếng gọi, tiếng cười. Gạo, mì tôm, áo quần, bánh trung thu, lồng đèn… nhanh chóng được chuyển tới tay người dân.

Trong khi đó, những chiếc xe tải của Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 cũng xuất hiện, chở đầy rau củ quả do đơn vị tăng gia sản xuất được để tiếp ứng cho gian hàng 0 đồng. Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 143, anh Phạm Phước An, nói: "Đơn vị muốn kết nối yêu thương với bà con Tam Mỹ. Đây là những sản phẩm do bộ đội tự tay trồng để cải thiện bữa ăn hằng ngày, nay mang đến tặng bà con".

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 rất vui khi tặng rau củ quả và nhiều mặt hàng khác cho người dân Tam Mỹ ẢNH: QUANG VIÊN

Chiến sĩ trẻ Võ Trương Huy vừa giúp người dân chọn rau vừa chia sẻ: "Ngày thường chúng tôi tăng gia trồng rau, nuôi gà, heo để cải thiện bữa ăn bộ đội. Hôm nay mang những thứ này đến tặng bà con, thấy vui và ý nghĩa lắm".

Hạ sĩ Nguyễn Nhật Đăng vừa khuân vác rau củ từ trên xe xuống cũng nở nụ cười tươi: "Đây là rau sạch, an toàn. Được góp chút công sức cho bà con, mình hạnh phúc lắm". Ở gian hàng bên cạnh, thầy Thích Nhuận Tâm, trụ trì chùa Lá Gò Vấp điều hành các tình nguyện viên phân phát quà cho người dân sao cho ai cũng có phần và trân trọng.

Tình người lan tỏa trong "Chợ phiên 0 đồng"

Bên gian hàng quần áo, những bộ áo sơ mi, áo thun, váy, quần đã mở niêm phong. Đây là sự chung tay của Hội đồng hương Tam Mỹ tại TP.HCM. Ông Lê Văn Sung xúc động: "Bà con xa quê ai cũng mong góp một phần nhỏ để chia sẻ khó khăn với quê nhà. Nhìn bà con chọn được những bộ áo vừa vặn, mình thấy lòng nhẹ nhõm".

Một người dân vui sướng khi chọn được chiếc áo mới ưng ý ẢNH: QUANG VIÊN

Cùng lúc, gian hàng của Chi cục Hải quan khu vực 12 (cửa khẩu Kỳ Hà) trao tặng 600 chiếc áo sơ mi và nhiều nhu yếu phẩm khác. Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó đội trưởng đơn vị, chia sẻ: "Mỗi món quà đều chứa đựng tấm lòng. Chúng tôi mong bà con có thêm niềm vui để vượt qua những ngày gian khó". Gian hàng của Đoàn Thanh niên xã Tam Mỹ cũng đầy ắp yêu thương. Các bạn trẻ mang đến đây mì tôm, gạo, quần áo… để tặng người dân.

Chi cục Hải quan khu vực 12 (cửa khẩu Kỳ Hà) trao tặng áo sơ mi cho người dân ẢNH: QUANG VIÊN

Người dân đến chợ, mỗi người một câu chuyện, một nỗi lo riêng, nhưng tất cả hòa chung trong niềm vui sẻ chia. Ông Nguyễn Ngọc Vinh (67 tuổi), người K'Ho khuyết tật, lặn lội đến muộn, ướt sũng trong mưa, vẫn được các chiến sĩ ân cần trao tận tay bó rau, túi gạo, gói đường.

Ông Vinh rưng rưng: "Lâu rồi tôi mới nhận được nhiều tình cảm đến thế. Thấy lòng ấm lại". Bà Trà Thị Hà (70 tuổi), thôn Thạnh Sơn, tay run run ôm túi quà, thì thầm: "Có rau, có gạo thế này, bữa cơm gia đình tôi sẽ ngon lắm".

Bà cụ ở xã Tam Mỹ đội mưa đi nhận nhiều món hàng 0 đồng ẢNH: QUANG VIÊN

Bé Nguyễn Thị Thúy và Cao Thị Phương Nhỏ, học lớp 6, được tặng mỗi em 10 cuốn vở. Các em tíu tít khoe với nhau, ánh mắt lấp lánh: "Con vui lắm, có vở mới để học tốt hơn". Không khí chợ phiên ấm áp đến từ những điều giản dị. Chị Võ Thị Mỹ Loan, thôn 7, lựa được mấy bộ đồ cho con trai và chiếc quần cho chồng. Chị cười rạng rỡ: "Đây là những món quà cần thiết với gia đình tôi. Áo quần mới dù đơn sơ nhưng là niềm vui lớn".

Em học sinh sung sướng vì được nhận vở mới ẢNH: QUANG VIÊN

Phiên chợ của sẻ chia và hy vọng

Ông Trần Hồng Dương, Phó chủ tịch UBND xã Tam Mỹ, khẳng định: "Chợ phiên Tam Mỹ nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, đồng thời tạo cơ hội quảng bá nông sản địa phương, khuyến khích bà con trao đổi, buôn bán, góp phần ổn định thu nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa".

Trong mưa bão, "Chợ phiên 0 đồng" xã Tam Mỹ không chỉ mang đến đủ loại sản vật, các nhu yếu phẩm thiết yếu… mà còn mang lại những giá trị nhân văn. Với người dân, những món quà là nguồn động viên lớn lao. Và cả người cho lẫn người nhận đều nhận ra rằng dù gian khó, tình người vẫn nồng ấm.

Đoàn thanh niên xã Tam Mỹ cũng đóng góp nhiều phần quà 0 đồng ẢNH: QUANG VIÊN

Khi chiều muộn, mưa vẫn chưa ngớt, nhiều người dân đội mưa, bì bõm trên đường trở về nhà với những món quà nghĩa tình trĩu nặng trên tay. Trong cái lạnh của bão, ánh mắt họ lại ánh lên niềm ấm áp. Những bộ đội trẻ lau vội giọt nước mưa trên gương mặt; những ni sư, phật tử, cán bộ, hội đồng hương… ai nấy đều thấm mệt nhưng trái tim rộn ràng niềm vui.

Ai cũng nở nụ cười rất tươi khi nhận những món hàng 0 đồng ẢNH: QUANG VIÊN

Phiên chợ ấy khép lại trong mưa gió, nhưng dư âm thì còn mãi. Nó chứng minh rằng sức mạnh đoàn kết, tinh thần "lá lành đùm lá rách" có thể thắp sáng cả những ngày mưa gió tối tăm nhất. Ở Tam Mỹ, tình người đã vượt lên thiên tai, để mỗi người dân thêm vững tin vào ngày mai tươi sáng.