Nhiều mô hình của sinh viên đem lại giá trị thiết thực cho cộng đồng

Lan tỏa và phát triển mô hình "Đại học xanh"

Công trình UEH Green Campus - Hành trình lan tỏa mô hình "Đại học xanh" của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, không chỉ là sáng kiến tập trung vào bảo vệ môi trường, mà là hàng loạt các giải pháp xây dựng một cộng đồng người học hiểu và hành động vì sự phát triển bền vững.

Nguyễn Hữu Tiến, Phó bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM, cho biết với sáng kiến này các bạn triển khai một cách toàn diện các nhóm hoạt động. Đầu tiên, các bạn tin rằng gốc rễ của phát triển bền vững xuất phát từ nghiên cứu và học thuật. Chính vì thế, các bạn đã thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy sinh viên tham gia những đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phát triển bền vững.

Tiếp đến là biến nhận thức thành hành động. "Chúng tôi đã hoàn thiện quy trình và nội dung cốt lõi để tổ chức các "Green Day" gồm những gian hàng hoạt động trải nghiệm cùng các workshop và talkshow chuyên đề để sinh viên tìm hiểu, tiếp cận với các kiến thức bền vững, để lối sống xanh không còn là lý thuyết mà trở thành một trải nghiệm gần gũi và thú vị", Tiến nói và cho biết cũng đẩy mạnh truyền thông đa kênh để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp xanh.

Sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM thực hiện công trình số hóa lịch sử Đảng bộ xã Tam Thôn Hiệp, H.Cần Giờ (nay là xã Bình Khánh, TP.HCM) ẢNH: B.V

Trong hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích vì một cộng đồng xanh, các bạn kêu gọi ưu tiên triển khai các công trình đem lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng như các hệ thống đèn năng lượng mặt trời, trồng mới cây xanh, trao tặng thùng chứa rác thải sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, lắp đặt phao chắn rác bảo vệ môi trường…

Để đạt được hiệu quả tối ưu, các bạn kết hợp với đối tác Botol và Công ty nhựa tái chế Duy Tân recycling triển khai các "Ve Chai Machine" - máy thu gom chai nhựa, lon nhôm kết hợp với nghiền tự động để cung cấp nguyên liệu cho các sản phẩm tái chế. Đồng thời, kết nối với Quỹ vì tương lai xanh của Vingroup để nhân rộng mô hình "Đại học xanh" đến 10 trường đại học khác tại TP.HCM qua dự án "Let's Green Unitour".

"Bằng việc thực hiện bền bỉ dự án này từ năm 2022, thành quả không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng, mà còn thành công khi tạo ra được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi sinh viên, hình thành văn hóa sống xanh, sống có trách nhiệm. Hành trình này đã chứng minh rằng, công tác Đoàn - Hội hoàn toàn có thể đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chiến lược phát triển lớn của đơn vị", Tiến khẳng định.

Sinh viên tham gia trải nghiệm hoạt động ép lon nhôm tại sự kiện “Green Day” ẢNH: N.T

Mang chuyên môn ngành học giúp ích cộng đồng

Với thế mạnh chuyên môn và nền tảng kiến thức về chính trị, lịch sử… cùng với sự nhạy bén công nghệ của thế hệ trẻ, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM đã triển khai mô hình "Phát huy chuyên môn ngành học của sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM trong thực hiện các công trình số hóa lịch sử Đảng bộ trên địa bàn thành phố".

Mô hình được sinh viên học viện thực hiện thông qua phương thức xây dựng hệ thống trang web trên nền tảng Google Site. Trong đó, tài khoản quản lý nền tảng là một tài khoản độc lập, do đó hệ thống mang tính độc lập tương đối, dễ dàng quản lý, hiệu chỉnh và cập nhật khi cần thiết.

Trong quá trình thực hiện, Nguyễn Hoàng Bảo Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Học viện Cán bộ TP.HCM, cho biết sinh viên học viện đã phát huy được những kiến thức học trên giảng đường và thực tiễn số hóa các thông tin liên quan đến lịch sử đảng bộ của các địa phương.

"Các bạn đã vận dụng kỹ năng tóm tắt và trích lược các thông tin lịch sử chính yếu trong một giai đoạn lịch sử, các kiến thức lịch sử phong phú vào quá trình tóm tắt những kết quả mà đảng bộ và chính quyền địa phương các thời kỳ đã làm được…", Việt chia sẻ.

Đội ngũ tình nguyện viên xanh UEH hỗ trợ sinh viên phân loại rác tại các trạm thực hành xanh ẢNH: N.T

Trong năm học vừa qua, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của học viện đã hoàn thành 4 công trình số hóa. Trong đó đã số hóa toàn bộ hồ sơ lịch sử Đảng bộ Q.10 (cũ); lịch sử Đảng bộ P.Trung Mỹ Tây và P.Tân Thới Nhất Q.12 (cũ); lịch sử Đảng bộ P.15, Q.Tân Bình (cũ).

Các công trình trên đều đã được Đảng ủy các địa phương thông qua và khánh thành, đồng thời lan tỏa rộng rãi đến tập thể các chi bộ, khu phố thông qua hệ thống mã QR được trang bị tại các nhà văn hóa, khu sinh hoạt tập thể trên địa bàn các địa phương.

"Bồ câu đồng hành cùng bạn"

Trần Đình Phong, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết mỗi nhóm sinh viên đặc thù đều có các đặc điểm khác nhau trong sinh hoạt và học tập dẫn đến hình thành các nét tâm lý đặc trưng. Sinh viên nữ thường gặp rào cản trong việc tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản, kỹ năng phòng vệ và chăm sóc bản thân. Sinh viên khuyết tật gặp khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân, thiếu sự hỗ trợ học tập cá nhân hóa và chưa có nhiều cơ hội được thể hiện tiếng nói của mình. Sinh viên nước ngoài với đặc điểm văn hóa và ngôn ngữ khác biệt dẫn đến thiếu sự kết nối và gặp trở ngại trong việc hiểu biết về quy trình học tập, sinh hoạt tại trường…

ẢNH: N.T

"Trước thực trạng đó, Hội Sinh viên trường đã xây dựng giải pháp "Bồ câu đồng hành cùng bạn" nhằm tạo nên một mạng lưới hỗ trợ đồng bộ, linh hoạt và toàn diện, khẳng định vai trò tiên phong trong công tác tư vấn, đồng hành và hỗ trợ sinh viên một cách thiết thực và sâu rộng", Phong chia sẻ.

Phong cho biết đối với sinh viên nữ, thông qua việc phối hợp với Đoàn Công an Q.5 (cũ), Hội Sinh viên trường đã tổ chức khóa học võ tự vệ dành riêng cho sinh viên nữ. Đây là chương trình có ý nghĩa kép: không chỉ trang bị kỹ năng phòng vệ cá nhân mà còn là cơ hội để sinh viên rèn luyện sự tự tin và chủ động ứng phó với các tình huống nguy hiểm trong cuộc sống. Bên cạnh đó, các chuyên đề chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính đã được tổ chức với sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành.

Đồng hành cùng sinh viên khuyết tật nổi bật là chương trình "Cùng bạn tôi trưởng thành" theo mô hình một kèm một không chỉ giúp các bạn phát triển kỹ năng học tập mà còn tạo nên sự gắn bó, chia sẻ về mặt tâm lý và tinh thần để vững vàng trên hành trình đại học…

Việc thành lập nhóm sinh viên hỗ trợ sinh viên nước ngoài là điểm sáng nổi bật trong giải pháp. Các bạn tình nguyện viên không chỉ giúp đỡ sinh viên nước ngoài về thủ tục hành chính, học thuật mà còn là cầu nối văn hóa, giúp họ khám phá nét đẹp của đất nước và con người Việt Nam.