Trong nhịp sống vội vã, vẫn có những mảnh đời phải đối diện với muôn vàn khó khăn chỉ vì đôi chân không còn lành lặn. Với họ, mỗi bước đi đều là một thử thách, một nỗi đau âm thầm. Nhiều người trong số họ đã từng mang nặng cảm giác mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội, bởi việc di chuyển vốn là điều hiển nhiên với người khác lại trở thành một giấc mơ xa xỉ.



Những mảnh đời phải đối diện với muôn vàn khó khăn chỉ vì đôi chân không còn lành lặ ẢNH: VÕ HIẾU

Dù không được lành lặn, họ vẫn miệt mài lao động, để không làm gánh nặng cho gia đình và xã hội ẢNH: VÕ HIẾU

Sáng 23.8, những câu chuyện ấy phần nào lắng dịu khi hơn 40 chiếc xe lăn được trao tận tay. Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, mở ra một hành trình mới dễ dàng hơn trong sinh hoạt và mưu sinh.

Hạnh phúc từ đôi chân mới: Sức mạnh của sự sẻ chia và lòng nhân ái

Họ không chỉ nhận được một chiếc xe lăn, mà còn nhận được sự quan tâm chân thành từ những người trẻ thuộc Chi hội JCI South Saigon và các tổ chức đồng hành. Từng vòng quay của bánh xe lăn không chỉ là sự khởi đầu của một hành trình di chuyển mới, mà còn là khởi đầu của một cuộc sống bớt vất vả hơn, khi những lo toan sinh hoạt hay công việc trở nên dễ dàng hơn.

Dự án Heart to Heart do Liên đoàn Lãnh đạo Trẻ Thế giới – Chi hội Nam Sài Gòn (JCI South Saigon) khởi xướng ẢNH: VÕ HIẾU

Dự án Heart to Heart do Liên đoàn Lãnh đạo Trẻ Thế giới – Chi hội Nam Sài Gòn (JCI South Saigon) khởi xướng, nhằm nâng cao chất lượng sống cho người yếu thế. Ngoài trao xe lăn, dự án còn tổ chức tập huấn, workshop và nhiều hoạt động kết nối cộng đồng.

Workshop hướng dẫn sử dụng xe lăn đúng cách ẢNH: VÕ HIẾU

Chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục tại Trường Quốc tế Canada, phối hợp cùng Hội Người cao tuổi quận 7 cũ, để trao thêm 60 xe lăn cho các gia đình khó khăn. Với mục tiêu trao tặng 1.000 xe lăn trên toàn quốc giai đoạn 2025–2026, Heart to Heart sẽ còn đi xa hơn nữa, mang đến niềm tin và hy vọng cho nhiều cuộc đời bất hạnh.