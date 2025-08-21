Có những câu chuyện khiến bất kỳ ai khi nghe cũng cảm thấy nghẹn ngào vì nỗi đau mất mát, nhưng cũng tràn đầy hy vọng về lòng nhân ái. Đó là câu chuyện về những đứa trẻ phải sớm đối diện với nỗi đau mất cha mẹ, nhưng trong những mất mát ấy, các em lại được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự hy sinh vô bến bờ.

Đỗ Phúc Điền và Đỗ Đại Đông (ở TP.HCM) là hai trong số những tâm hồn trẻ thơ thiếu vắng vòng tay che chở của cha. Dù tuổi còn nhỏ, hai anh em đã phải học cách đối diện với nỗi đau và khoảng trống mênh mông ấy. Thiếu đi hình bóng người cha, hai cậu bé hiện nay nương tựa vào mẹ và bà, cùng nhau vượt qua khó khăn, động viên nhau để tiếp tục bước đi trên con đường phía trước.

‘Tự lực vì chính tôi’: Hành trình vượt qua nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi

Đỗ Phúc Điền và Đỗ Đại Đông (ở TP.HCM) là hai trong số những tâm hồn trẻ thơ thiếu vắng vòng tay che chở của cha ẢNH: VÕ HIẾU

Điền và Đông hiện nay nương tựa vào mẹ và bà, cùng nhau vượt qua khó khăn ẢNH: VÕ HIẾU

Cha của Đông và Điền, trước khi mất, đã có một quyết định cao cả. Mẹ của 2 em, dù mang trong mình nỗi đau mất chồng, vẫn quyết định thực hiện tâm nguyện của anh: hiến tặng toàn bộ nội tạng cho những người đang cần.

Kỷ niệm chương "Vì Sức Khỏe Nhân Dân" được truy tặng cho bố của Điền và Đăng là ông Đỗ Phúc Hậu ẢNH: VÕ HIẾU

Hành động cao đẹp đó đã mở ra những cánh cửa mới cho nhiều bệnh nhân đang chờ đợi từng ngày. Từ trái tim ngừng đập, sự sống được tái sinh. Những lá gan, quả thận,... đã tiếp tục hành trình của mình trong một cơ thể mới, mang theo cả tấm lòng nhân ái của người đã khuất.

Ở cách đó hơn 60 km, cậu bé Nguyễn Hải Đăng Khoa (ngụ tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) cũng cùng chung cảnh ngộ mồ côi. Cha em qua đời vì bạo bệnh, Khoa giờ sống trong sự đùm bọc, yêu thương của cô và bà. Trong ký ức của Khoa, hình ảnh người cha mạnh mẽ vẫn luôn là nguồn động viên lớn. Những kỷ niệm tươi đẹp khi được gợi lại, khiến em nói không thành lời.

Em Nguyễn Hải Đăng Khoa (ngụ tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) mồ côi cha, Khoa giờ sống trong sự đùm bọc, yêu thương của cô và bà

Giữa những bộn bề của cuộc sống, dự án Học bổng "Tự lực vì chính tôi" đã trở thành một điểm tựa ấm áp, nơi những trái tim nhân ái chung tay bảo trợ những trẻ thơ bất hạnh mất đi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ.

Khoa trong căn nhà nhỏ của mình, cặm cụi chuẩn bị bữa ăn trưa cùng cô ẢNH: VÕ HIẾU

Hơn cả một dự án, “Tự lực vì chính tôi” không chỉ là ngôi nhà của tình thương, mà còn là nơi hàn gắn những vết thương lòng, nơi những câu chuyện về sự hy sinh cao cả được lan tỏa, khi những người không may qua đời lại giúp mở ra cánh cửa cuộc đời mới ... cho những người đang tuyệt vọng.

"Khóa học mùa hè", một trong những hoạt động nằm trong dự án Cùng làm cha mẹ, nơi những hạt mầm được ươm nắng, nơi những ước mơ còn dang dở được nuôi dưỡng từng ngày. Các em thuộc dự án này đều mồ côi cha, mẹ hoặc cha lẫn mẹ, và được hỗ trợ bởi quỹ học bỗng "Tự lực vì chính tôi"

Như những đóa hoa nở muộn, các em sẽ hướng đến một tương lai tươi sáng hơn với những ký ức đẹp về cha mẹ sẽ mãi là hành trang, là nguồn sức mạnh để các em vững bước trên đường đời. ẢNH: VÕ HIẾU

"Những hạt mầm chờ được ươm nắng" có thể thiếu đi sự bảo bọc của cha hay mẹ về mặt vật chất, nhưng các em không hề đơn độc. Những mất mát đau thương không trở thành rào cản, mà ngược lại, là động lực để các em trân trọng cuộc sống này, bởi cuộc sống không cho phép các em gục ngã và các em vẫn còn cộng đồng bên cạnh.

Các em được đến trường, được vui chơi, được nuôi dưỡng những ước mơ còn dang dở. Và rồi, như những đóa hoa nở muộn, các em sẽ hướng đến một tương lai tươi sáng hơn với những ký ức đẹp về cha mẹ sẽ mãi là hành trang, là nguồn sức mạnh để các em vững bước trên đường đời.