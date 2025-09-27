Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Huế: Nhiều khách sạn mở cửa miễn phí cho người dân đến tránh bão số 10

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
27/09/2025 23:29 GMT+7

Nhiều khách sạn tại Huế thông báo mở cửa miễn phí cho người dân và sinh viên đến trú để tránh bão số 10. Những ai ở vùng ngập lụt có thể tìm nơi an toàn có thể liên hệ với các khách sạn để được hỗ trợ chỗ ở.

Trong khi mưa lũ ở TP.Huế đang diễn biến phức tạp, mưa lớn khiến nhiều khu vực dân cư và các tuyến đường ngập úng, lực lượng chức năng đang cứu hộ, di dời hàng ngàn hộ dân... một số khách sạn tại địa phương thông báo sẵn sàng mở cửa miễn phí tiếp nhận người dân vùng ngập úng và sinh viên đến trú để tránh bão số 10.

Nhiều khách sạn Huế mở cửa miễn phí cho người dân trú tránh bão số 10 - Ảnh 1.

Lực lượng công an và chính quyền địa phương tại TP.Huế di dời các hộ dân khu vực ngập lụt

ẢNH: HÙNG HỒNG QUANG

Cụ thể, các khách sạn Poetic Huế (địa chỉ 24/26 Võ Thị Sáu, P.Thuận Hóa), Sunshine Villa (địa chỉ kiệt 373 đường Bùi Thị Xuân, P.Thủy Xuân) và Suny Villa (địa chỉ 34 Kinh Nhơn, khu quy hoạch Bầu Vá 1) thông báo sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho sinh viên, các bà mẹ cùng trẻ em ở vùng thấp hoặc bất kỳ ai cảm thấy không an toàn trong mưa bão.

"Các bạn đi làm về khuya nước lên ngập đường không về được cũng có thể ghé qua ở", theo thông báo trên nhóm khách sạn mở cửa đón người dân.

Nhiều khách sạn Huế mở cửa miễn phí cho người dân trú tránh bão số 10 - Ảnh 2.

Công an TP.Huế hỗ trợ các hộ có người già đến nơi an toàn tránh trú bão số 10

ẢNH: HÙNG HỒNG QUANG

Ngoài thông báo trên mạng xã hội, nhóm này cũng cung cấp số điện thoại hỗ trợ của chị Trang (0935813636) để những người gặp trường hợp ngập lụt cấp bách có thể liên hệ để nhận phòng ở tạm, tránh bão lụt.

Huế di dời hàng trăm hộ dân tránh trú bão số 10

Các địa phương tại TP.Huế đã rà soát, cập nhật chi tiết từng phương án ứng phó với bão, nước dâng do bão với 10.132 hộ (32.697 nhân khẩu) liên quan. Đối với bão số 10, TP.Huế đã sẵn sàng phương án di dời 3.038 hộ (9.977 nhân khẩu), tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển, đầm phá.

Đến chiều tối 27.9, các địa phương tại TP.Huế đã di dời 123 hộ (387 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Hiện tại, lực lượng chức năng tại các phường, xã thấp trũng vẫn đang tiếp tục di dời các hộ dân ngập lụt và có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.

Nhiều khách sạn Huế mở cửa miễn phí cho người dân trú tránh bão số 10 - Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng tại TP.Huế hỗ trợ người dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão số 10

ẢNH: VÕ TIẾN

Theo Chi cục Thủy lợi và biến đổi khí hậu (đơn vị thường trực của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Huế), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên từ ngày 27.9 trên địa bàn TP.Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm. Từ sáng ngày 28.9 - 29.9, trên đất liền vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 8 - 9; sâu trong đất liền có gió cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
