Thời sự

Quảng Trị: Bão chưa vào, nhiều nhà đã tốc mái, đê biển sụt lún, miền núi sạt lở

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/09/2025 15:45 GMT+7

Bão số 10 (bão Bualoi) chưa vào bờ nhưng mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại đáng kể ở Quảng Trị. Nhiều nhà dân tốc mái, đê biển sụt lún, sạt lở đất đá ở miền núi…

Trong sáng và trưa 28.9, bão số 10 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Trị, gây mưa to đến rất to, gió giật mạnh, vùng biển Quảng Trị, sóng cao từ 5 - 7 m, biển động dữ dội.

Báo cáo của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh này cho biết, mưa gió đã làm 6 ngôi nhà ở thôn An Nhơn (xã Mỹ Thủy) tốc mái, nhiều ha lúa hè thu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Quảng Trị: Bão chưa vào, nhiều nhà đã tốc mái, đê biển sụt lún, miền núi sạt lở- Ảnh 1.

Nhiều con đường trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị đã bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: THANH LỘC

Quảng Trị: Bão chưa vào, nhiều nhà đã tốc mái, đê biển sụt lún, miền núi sạt lở- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt để đảm bảo an toàn cho khu vực sạt lở ở xã Tà Rụt

ẢNH: THANH LỘC

Trong khi, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trên tuyến biên giới, mưa lớn đã làm nhiều vị trí bị ngập, sạt lở gây chia cắt giao thông, một số địa bàn như xã Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Hướng Lập, La Lay, Đakrông… đã xảy ra một số điểm sạt lở có khối lượng đất đá từ 2 - 5 m³ tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến đi lại của người dân.

Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?

Tại xã La Lay, sạt lở chân cầu đường liên thôn A Ngo - A Đeng, xói mòn chân đường tại Pi Rao khoảng 1 m vào lòng đường đoạn gần nhà dân. Tại Km 293 QL14 thuộc thôn A Liêng ( xã Tà Rụt) bị sạt lở đất, đá tràn xuống đường, lực lượng chức năng đến dọn dẹp, thông tuyến.

Quảng Trị: Bão chưa vào, nhiều nhà đã tốc mái, đê biển sụt lún, miền núi sạt lở- Ảnh 3.

Đê biển Thái Lai bị sụt lún

ẢNH: THANH LỘC

Quảng Trị: Bão chưa vào, nhiều nhà đã tốc mái, đê biển sụt lún, miền núi sạt lở- Ảnh 4.

Đồn biên phòng Cửa Tùng đang phối hợp với chính quyền địa phương gia cố đoạn đê biển Thái Lai

ẢNH: THANH LỘC

Trong khi đó, tại khu vực biển, nhiều tuyến kè đang chịu nhiều tác động tiêu cực từ thời tiết. Trong đó, đoạn đê biển ở thôn Thái Lai (xã Vĩnh Hoàng) bị sụt lún, nứt nghiêm trọng. Lực lượng Đồn biên phòng Cửa Tùng đang phối hợp với chính quyền địa phương gia cố đoạn đê biển này.

Quảng Trị: Bão chưa vào, nhiều nhà đã tốc mái, đê biển sụt lún, miền núi sạt lở- Ảnh 5.

Lực lượng biên phòng di dời tài sản cho người dân trước khi bão vào

ẢNH: THANH LỘC

Trong 1 diễn biến liên quan, tính đến đầu giờ chiều 28.9, toàn tỉnh Quảng Trị đã di dời 1.042 người của 291 hộ. Trong đó, đáng chú là tại xã Mỹ Thủy và xã Quảng Đông, chính quyền đã yêu cầu di dời hàng trăm công nhân, lao động ra khỏi các lán trại tạm bợ hoặc tại công trình lớn đang được triển khai xây dựng ở 2 địa phương này, để đến nơi trú ẩn an toàn.

Bão số 10 gây gió lớn vùng biển Quảng Ngãi - Quảng Trị, dân cấp tập vào hầm trú ẩn


Đà Nẵng: Tìm 2 người mất tích trong mưa lớn

Đà Nẵng: Tìm 2 người mất tích trong mưa lớn

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng đã huy động hàng chục người, xuyên đêm tìm kiếm 2 người dân mất tích, trong đó có một thanh niên mất tích khi bơi qua sông để về nhà.

Bão số 10: TP.Huế bắt đầu mưa lớn, gió rít từng cơn

Bão số 10: Cứu được thuyền viên thứ 9 trong vụ chìm 2 tàu cá trên biển Quảng Trị

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
