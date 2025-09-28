Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 10: TP.Huế bắt đầu mưa lớn, gió rít từng cơn

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
28/09/2025 13:49 GMT+7

Khoảng 12 giờ 45 phút trưa 28.9, tại TP.Huế bắt đầu có gió to kèm mưa lớn, rít từng cơn. Trước đó, do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi), đã khiến hơn 80 nhà dân tại xã Quảng Điền bị tốc mái.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 12 giờ 45 phút trưa 28.9, khi bão số 10 (bão Bualoi) gần đổ bộ vào đất liền, tại TP.Huế bắt đầu có gió lớn, kèm mưa.

Bão số 10: TP.Huế bắt đầu mưa lớn, gió rít từng cơn- Ảnh 1.

Gió mạnh dồn dập, giật từng cơn dữ dội

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Gió mạnh dồn dập, giật từng cơn dữ dội, tạo tiếng rít kéo dài. Nhiều cây xanh bị rung lắc dữ dội, cành lá gãy rơi liên tục. Sóng biển dâng cao, mặt sông Hương và đầm phá Tam Giang nổi sóng mạnh.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, tại xã Quảng Điền (TP.Huế) có gió lốc mạnh, khiến 80 nhà dân tại khu này bị tốc mái, nhiều nhà hư hỏng nặng. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt cùng người dân khắc phục các sự cố. 

Trừ những căn nhà hư hỏng quá nặng, hầu hết những nhà dân tốc mái đều đã được lợp lại.

Bão số 10: TP.Huế bắt đầu mưa lớn, gió rít từng cơn- Ảnh 2.

Khoảng 80 ngôi nhà tại xã Quảng Điền bị tốc mái

ẢNH: BÌNH THIÊN

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Huế ban hành yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khoảng thời gian từ 10 - 14 giờ ngày 28.9 (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt).

Đồng thời, vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200-500 m³/s. Thời gian tăng dần lưu lượng vào lúc 16 giờ 30 phút hôm nay.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích khi băng qua đoạn ngập ở Huế

