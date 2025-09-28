Đà Nẵng: Tìm 2 người mất tích trong mưa lớn

Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (TP.Đà Nẵng), cho biết sáng nay 28.9, ông đã đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm một thanh niên mất tích chiều 27.9 khi bơi qua sông.

Theo ông Điểm, khoảng 17 giờ ngày 27.9, anh Lường Vân Khánh (27 tuổi, ở thôn 3, xã Khâm Đức) cùng 3 người khác đi làm về bơi qua sông Nước Mỹ. 3 người đi cùng bơi qua bên kia sông, còn anh Khánh bơi đến giữa dòng nước thì không may bị nước cuốn trôi.

Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (người chỉ tay) đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm anh Lường Vân Khánh ẢNH: NGỌC THƠM

Sau khi nhận thông tin, chính quyền xã Khâm Đức cử lực lượng gần 20 người tổ chức tìm kiếm suốt từ tối qua đến sáng nay. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước sông chảy xiết khiến việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng nay 28.9, chính quyền xã Khâm Đức tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích, nhưng đến 11 giờ trưa nay, vẫn chưa tìm thấy.

Trong khi đó, ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình (TP.Đà Nẵng), cho hay hơn 50 người gồm nhiều lực lượng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, ở thôn 6, xã Thạnh Bình).

Khoảng 6 giờ ngày 25.9, ông Ngô Minh Thoại cùng ông Phạm Hóa đi vào khu vực núi thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong.

Nhiều người vào núi tìm ông Ngô Minh Thoại ẢNH: NGỌC THƠM

Sau đó, ông Thoại bị lạc và không trở về cùng ông Hóa. Đến 12 giờ cùng ngày (25.9), ông Hóa quay về báo lại cho gia đình và nhờ người dân cùng chính quyền tổ chức tìm kiếm.

Sau khi nhận thông tin, xã đã tổ chức lực lượng hơn 50 người tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, từ chiều tối 27.9 đến sáng nay (28.9), thời tiết mưa rất to, không an toàn nên xã rút lực lượng về, chờ khi thời tiết thuận lợi sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm.