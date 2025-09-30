Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Nước lũ dâng cao trong đêm, nhiều người Thanh Hóa lên mạng cầu cứu

Dương Lan
Dương Lan
30/09/2025 23:27 GMT+7

Nhiều người ở Thanh Hóa bất lực nhìn nước lũ dâng lên cao giữa đêm, đăng lên mạng cầu cứu với hy vọng được các lực lượng chức năng, đội nhóm tình nguyện hỗ trợ.

Tối nay 30.9, những dòng trạng thái ghi lời cầu cứu của người dân Thanh Hóa được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội khi nước lũ dâng lên cao, nhà dân ngập sâu trong lũ. Dưới bài đăng, người dùng mạng xã hội bình luận, chia sẻ số điện thoại của những hội nhóm cứu hộ để người cần có thể gọi nhờ sự giúp đỡ.

Cầu cứu trong đêm

"Nhà bà ngoại em xây cao mà nước ngập lên gần hết tầng 1 rồi. Giờ cả nhà đang cố thủ trên tầng 1, đoạn cuối phố 1 Ngọc Lặc", một tài khoản viết. "Nhà bạn em ở Ngọc Lặc có 4 người gồm vợ chồng, trẻ nhỏ đang mắc kẹt trên mái nhà. Rất cần sự cứu trợ", một tài khoản khác viết kèm số điện thoại liên hệ.

Người Thanh Hóa cầu cứu vì nước lũ dâng lên cao, ngập lụt giữa đêm - Ảnh 1.

Những dòng trạng thái cầu cứu xuất hiện trong đêm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

PV Thanh Niên kết nối và nói chuyện được với chị Đỗ Út Huệ (40 tuổi, ở phố Lê Duẩn, gần Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Thanh Hóa) sau bài đăng với dòng trạng thái: "Hiện nước ở đây đang dâng lên nhanh và rất cao, khu vực có cháu nhỏ chưa kịp di dời, khẩn mong sự giúp đỡ, nhờ cả nhà chia sẻ giúp em". Chị Huệ cho biết, 22 giờ 30 nước lũ dâng cao 2 m so với mặt đường. Hiện chị vẫn ở trong nhà, không thể di chuyển ra ngoài vì chị ước tính nước hiện đang dâng cao đến cổ.

Người Thanh Hóa cầu cứu vì nước lũ dâng lên cao, ngập lụt giữa đêm - Ảnh 2.

Các bài đăng cầu cứu đều kèm số điện thoại nhưng không liên lạc được

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Gia đình tôi có 5 người đang ở trên gác xép, khu vực tôi sống có khoảng 10 hộ gia đình, mọi người vẫn đang ở đây, không thể di chuyển đến nơi khác. Nước dâng rất nhanh nên không ai kịp di chuyển hay dọn đồ đạc. Vừa mới mưa bão xong, mọi người tất bật dọn dẹp nhưng chiều tối nay nước lại dâng lên", chị Huệ cho hay. Cuộc trò chuyện diễn ra không được lâu vì điện thoại của chị Huệ gần hết pin. PV Thanh Niên gọi điện vào những số điện thoại kèm theo những dòng trạng thái cũng không thể liên lạc được.

Lo lắng cho người thân

Chị Nguyễn Hồng (38 tuổi) lo lắng vì không thể liên lạc được với em gái nhà ở khu phố 1, xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa. "Nhà em ấy hiện nước đã lên tầng 2 nhà có 2 cháu nhỏ, điện thoại bị hết pin nên tôi không thể gọi điện được. Tôi rất lo lắng vì không biết tình hình ở nhà em gái như thế nào", chị nói.

Người Thanh Hóa cầu cứu vì nước lũ dâng lên cao, ngập lụt giữa đêm - Ảnh 3.

Nước dâng cao nên người dân cần hỗ trợ trong đêm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Hà (36 tuổi) cho biết hiện cũng không gọi được cho gia đình người em ở khu phố 1, xã Ngọc Lặc, Thanh Hóa khi nghe tin nước lũ dâng cao. "Người nhà mình 5 người đang phải lên nóc nhà ngồi, lúc nãy tôi gọi điện mọi người báo vậy nhưng giờ không liên lạc được nữa. Tôi ở khu vực khác may mắn không sao nhưng hiện rất lo cho người nhà ở khu vực nước lũ dâng cao", chị Hà bày tỏ.

Người Thanh Hóa cầu cứu vì nước lũ dâng lên cao, ngập lụt giữa đêm - Ảnh 4.

Nhiều bài đăng cầu cứu xuất hiện trên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Phạm Đồng chia sẻ hiện không sống ở quê Thanh Hóa nhưng hiện không thể gọi được cho gia đình ở khu phố Lê Duẩn ngay sau khu dược Ngọc Lặc. "Tôi sốt ruột và thấp thỏm vì không biết người nhà và bà con ở quê hiện như thế nào, hy vọng mọi người vẫn an toàn. Chắc điện thoại họ hết pin nên không gọi được cho ai để hỏi thăm tình hình", anh Đồng cho biết.

Hơn 4.000 nhà dân ở Thanh Hóa đang bị ngập sâu trong lũ

Hơn 4.000 nhà dân ở Thanh Hóa đang bị ngập sâu trong lũ

Hơn 4.000 nhà dân ở tỉnh Thanh Hóa đang bị ngập sâu, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán. Trong khi nước ở khu vực hạ lưu nhiều sông lớn tiếp tục dâng cao.

Thanh Hóa: Nước sông dâng cao, hàng ngàn nhà dân ngập lụt

Kè và đường ven biển ở Thanh Hóa tan hoang sau bão số 10

Xem thêm bình luận