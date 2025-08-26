Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Huyết thư cầu cứu giúp giải thoát phụ nữ mắc kẹt trên tầng 25

Khánh An
Khánh An
26/08/2025 18:43 GMT+7

Một phụ nữ bị mắc kẹt trên tòa nhà cao tầng suốt 30 tiếng đã cắn ngón tay lấy máu viết lên gối và ném xuống để cầu cứu.

Phụ nữ mắc kẹt tầng 25 dùng máu viết thông điệp cầu cứu - Ảnh 1.

Chiếc gối với những con số bằng máu của nạn nhân

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Hãng AFP ngày 26.8 đưa tin một phụ nữ bị mắc kẹt trong căn phòng bị khóa tại một tòa nhà cao tầng ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã dùng máu của mình viết thông điệp cầu cứu.

Người phụ nữ họ Chu khi đó đang lau dọn một căn hộ cho thuê ngắn hạn và vào một phòng ngủ mà không mang theo điện thoại. Sự việc xảy ra hôm 12.8 và nạn nhân bị mắc kẹt suốt 30 tiếng trong tuyệt vọng, sau khi nhận ra rằng cánh cửa không thể mở được từ bên trong do bị hỏng.

Trong phòng không có thức ăn và nhà vệ sinh. "Sau nhiều lần cố gắng tự cứu mình bất thành và trong cơn tuyệt vọng, cô đã cắn vào ngón tay và dùng máu viết các số 110 625 lên một chiếc gối, rồi ném ra khỏi cửa sổ", theo tài khoản mạng xã hội của chính quyền thành Lạc Sơn tại tỉnh Tứ Xuyên.

Theo South China Morning Post, số 625 là tầng 25 của tòa nhà số 6, còn 110 là số điện thoại khẩn cấp ở Trung Quốc. May mắn là thông điệp của nạn nhân được một nhân viên giao hàng (shipper) tên Trương Khôn phát hiện và lập tức gọi cảnh sát.

"Tôi hơi sợ, nhưng khi thấy số 110 trên chiếc gối, tôi nhận ra đây có thể là tín hiệu cầu cứu", nhân viên này kể.

Các video do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy bà Chu cảm ơn các cảnh sát sau khi họ phá cửa vào giải cứu. "Tôi đã vào đó vào sáng hôm qua và đến nay đã trôi qua một ngày một đêm", nạn nhân kể.

Shipper Trương Khôn sau được chính quyền Lạc Sơn trao thưởng 3.000 nhân dân tệ (11 triệu đồng) vì đã giúp cứu người trong vụ việc.

Ra ban công tưới cây, một phụ nữ tại Hàn Quốc bị mắc kẹt khi cánh cửa vô tình tự động đóng và khóa lại ở phía sau, khiến bà mắc kẹt suốt gần 2 ngày.

