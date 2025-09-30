Thanh Hóa: Nước sông dâng cao, hàng ngàn nhà dân ngập lụt

Đến sáng 30.9, các sông lớn ở Thanh Hóa như sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Yên, sông Lèn… đều đã phát lệnh báo động 1 - 3. Nước sông dâng đã gây ngập rất nhiều nhà dân vùng ngoại đê và cả nội đê.

Nhiều nhà dân ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) đang bị ngập do mưa lũ ẢNH: PHÚC NGƯ

Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ người dân xã Nông Cống sơ tán khi nước dâng cao gây ngập nhà ẢNH: PHÚC NGƯ

Chưa có thống kê cụ thể nhưng hàng ngàn nhà dân ở các xã Các Sơn, Nông Cống, Thăng Bình, Trung Chính, Thắng Lợi, Trường Văn, Tượng Linh, Công Chính, Triệu Sơn… bị ngập sâu từ 1 - 2 m.

Hàng ngàn nhà dân ở xã Nông Cống bị ngập sâu do nước sông Yên dâng cao ẢNH: MINH HẢI

Trong đêm 29 và rạng sáng 30.9, Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với phương tiện thâu đêm hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Nước lũ đang lên nhanh ở xã Nông Cống ẢNH: PHÚC NGƯ

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa được huy động tối đa để hỗ trợ người dân vùng ngập ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, khu vực các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh bị ngập nặng nhất do nước sông Yên dâng cao lên mức báo động 3.

Ngoài ra, nhiều tuyến đê sông bị vỡ hoặc bị tràn đê, như đê bao sông Cầu Chày đoạn qua xã Xuân Tín; vỡ đê hữu sông Thị Long đoạn qua xã Các Sơn...