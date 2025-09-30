Thanh Hóa: Nước sông dâng cao, hàng ngàn nhà dân ngập lụt

Đến sáng 30.9, các sông lớn ở Thanh Hóa như sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Yên, sông Lèn… đều đã phát lệnh báo động 1 - 3. Nước sông dâng đã gây ngập rất nhiều nhà dân vùng ngoại đê và cả nội đê.
Chưa có thống kê cụ thể nhưng hàng ngàn nhà dân ở các xã Các Sơn, Nông Cống, Thăng Bình, Trung Chính, Thắng Lợi, Trường Văn, Tượng Linh, Công Chính, Triệu Sơn… bị ngập sâu từ 1 - 2 m.
Trong đêm 29 và rạng sáng 30.9, Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với phương tiện thâu đêm hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.
Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, khu vực các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh bị ngập nặng nhất do nước sông Yên dâng cao lên mức báo động 3.
Ngoài ra, nhiều tuyến đê sông bị vỡ hoặc bị tràn đê, như đê bao sông Cầu Chày đoạn qua xã Xuân Tín; vỡ đê hữu sông Thị Long đoạn qua xã Các Sơn...
Thót tim cảnh đại úy công an lao xuống dòng lũ cứu người dân ở Phú Thọ
Bình luận (0)