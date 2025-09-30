Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa: Nước sông dâng cao, hàng ngàn nhà dân ngập lụt

Minh Hải
Minh Hải
30/09/2025 09:14 GMT+7

Nước các sông lớn ở Thanh Hóa dâng cao, nhiều nơi đê sông bị vỡ hoặc nước tràn qua đê gây ngập hàng ngàn nhà dân từ 1 - 2 m.

Đến sáng 30.9, các sông lớn ở Thanh Hóa như sông Mã, sông Chu, sông Bưởi, sông Cầu Chày, sông Yên, sông Lèn… đều đã phát lệnh báo động 1 - 3. Nước sông dâng đã gây ngập rất nhiều nhà dân vùng ngoại đê và cả nội đê.

Thanh Hóa: Nước sông dâng cao, hàng ngàn nhà dân ngập lụt - Ảnh 1.

Nhiều nhà dân ở xã Nông Cống (Thanh Hóa) đang bị ngập do mưa lũ

ẢNH: PHÚC NGƯ

Thanh hóa ngập nặng: Hàng ngàn nhà dân chìm Trong nước lũ từ 1 Đến 2 mét - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ người dân xã Nông Cống sơ tán khi nước dâng cao gây ngập nhà

ẢNH: PHÚC NGƯ

Chưa có thống kê cụ thể nhưng hàng ngàn nhà dân ở các xã Các Sơn, Nông Cống, Thăng Bình, Trung Chính, Thắng Lợi, Trường Văn, Tượng Linh, Công Chính, Triệu Sơn… bị ngập sâu từ 1 - 2 m.

Thanh Hóa: Nước sông dâng cao, hàng ngàn nhà dân ngập lụt - Ảnh 2.

Hàng ngàn nhà dân ở xã Nông Cống bị ngập sâu do nước sông Yên dâng cao

ẢNH: MINH HẢI

Trong đêm 29 và rạng sáng 30.9, Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa và chính quyền các địa phương đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng với phương tiện thâu đêm hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Thanh Hóa: Nước sông dâng cao, hàng ngàn nhà dân ngập lụt - Ảnh 3.

Nước lũ đang lên nhanh ở xã Nông Cống

ẢNH: PHÚC NGƯ

Thanh hóa ngập nặng: Hàng ngàn nhà dân chìm Trong nước lũ từ 1 Đến 2 mét - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa được huy động tối đa để hỗ trợ người dân vùng ngập

ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, khu vực các xã Nông Cống, Tượng Lĩnh bị ngập nặng nhất do nước sông Yên dâng cao lên mức báo động 3.

Ngoài ra, nhiều tuyến đê sông bị vỡ hoặc bị tràn đê, như đê bao sông Cầu Chày đoạn qua xã Xuân Tín; vỡ đê hữu sông Thị Long đoạn qua xã Các Sơn...

Thót tim cảnh đại úy công an lao xuống dòng lũ cứu người dân ở Phú Thọ

Tin liên quan

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão

Đêm 28 rạng sáng 29.9, bão số 10 đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và quần thảo nhiều giờ với sức gió khủng khiếp đã khiến các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại rất nặng nề.

Khám phá thêm chủ đề

xã Nông Cống sông Bưởi Sông Yên Sông Cầu Chày Sơ tán ngập nặng Thanh Hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận