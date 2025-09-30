Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão

Trong ngày 29.9, Thủ tướng Chính phủ có công điện chỉ đạo các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai và TP.HCM và các bộ, ngành tập trung triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất.

Các bộ, ngành và địa phương huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục… tại các địa bàn bị chia cắt.

Tàn khốc bão số 10 (bão Bualoi): 11 người thiệt mạng, 13 người mất tích

C ƠN BÃO KHỦNG KHIẾP

Sau khi quét qua Quảng Trị và Hà Tĩnh, bão số 10 đổ bộ Nghệ An khuya 28.9 và kéo dài đến trưa 29.9. Trong đêm, gió bão dữ dội kèm các đợt mưa lớn kéo dài khiến người dân Nghệ An phải thức trắng đêm. Ông Nguyễn Văn Thắng (ở P.Cửa Lò, Nghệ An) cho biết hơn 20 năm rồi, ông mới chứng kiến cơn bão khủng khiếp và gió kéo dài như vậy. "Cả đêm, gia đình chúng tôi không thể ngủ vì bên ngoài gió bão gào thét liên hồi. Tiếng tôn bay loảng xoảng. Cơn bão này còn mạnh và dữ dội hơn nhiều so với cơn bão số 5 cách đây 1 tháng", ông Thắng nói.

Lốc xoáy cùng thời điểm bão số 10 đổ bộ đất liền gây thiệt hại lớn trên địa bàn nhiều xã ở tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình ẢNH: MINH HẢI

Rạng sáng 29.9, khi bão đang đổ bộ, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Nghệ An nhận được nhiều cuộc điện thoại kêu cứu do người dân bị mắc kẹt trong các căn nhà tốc mái, bị tôn và xà gồ đè trúng. Lực lượng cứu hộ đã cứu thành công nhiều nạn nhân khỏi nguy hiểm, trong đó có 1 người bị thương do bị xà gồ đè.

Bão số 10 đã khiến hàng ngàn ngôi nhà, ki ốt bị tốc mái, nhiều cây cối, cột điện đổ ngổn ngang. Hôm qua, hầu hết các xã, phường ở Nghệ An đều bị mất điện, nhiều nơi mất cả sóng điện thoại. Bão và hoàn lưu bão gây mưa lớn tại nhiều xã. Đến chiều qua, nhiều xã đồng bằng và miền núi đã bị chia cắt, nhiều hộ dân đã bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở núi rất lớn. Chính quyền các địa phương đã sơ tán dân ở các vùng nguy cơ đến nơi an toàn và đang gồng mình ứng phó với lũ, nhất là lũ ống và lũ quét ở miền núi.

Người dân nhặt nhạnh tài sản còn sót lại sau trận lốc xoáy ở xã Hoằng Giang, Thanh Hóa ẢNH: MINH HẢI

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết 10.729 người đã được sơ tán để tránh bão số 10. Sau bão, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục ứng phó với lũ và khẩn trương khắc phục hậu quả của bão. Trước mắt, tỉnh ưu tiên sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão.

T RẮNG TAY VÌ BÃO CHỒNG BÃO

Sáng 29.9, sau khi bão số 10 đi qua, ông Đặng Thế Quân, chủ nhà hàng Quân Phước ở Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh), đến kiểm tra nhà hàng. Toàn bộ nhà hàng lợp mái tranh rộng cả nghìn m2 của ông bị bão đánh sập hoàn toàn. "Tôi vừa sửa sang lại nhà hàng bị hư hỏng sau bão số 5, nay lại bị bão số 10 tàn phá nên giờ coi như mất trắng, thiệt hại trận bão gây ra cho gia đình khoảng 500 triệu đồng. Nhiều nhà hàng, khách sạn ở đây đều bị thiệt hại nặng", ông Quân ngán ngẩm.

Nhà hàng của ông Quân trong Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) bị bão số 10 giật sập hoàn toàn ẢNH: PHẠM ĐỨC

Sau bão, bà Võ Thị Tình (50 tuổi, ở thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) rơi vào cảnh trắng tay khi căn nhà cấp 4 rộng khoảng 70 m2 bị bão phá hủy gần như toàn bộ. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi đứa con trai nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Khoảng 2 tuần trước, căn nhà của bà cũng bị bão số 5 làm tốc toàn bộ mái fibro xi măng. Người dân thôn Sơn Hải đã ủng hộ tiền giúp bà lợp lại mái nhà. Bà Tình kể khoảng 23 giờ khuya 28.9, bà đang ở trong nhà thì thấy gió giật bay mất mái tôn trước hiên. "Khi tôi vừa bỏ chạy ra ngoài sân thì căn nhà cũng bị tốc mái, tường đổ sập xuống. Cả đêm qua, tôi phải sang nhà hàng xóm trú ẩn. Giờ tôi chẳng còn gì nữa, mất hết rồi", bà Tình bật khóc.

Căn nhà của bà Tình bị bão phá hủy gần như toàn bộ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đánh giá bão số 10 là cơn bão mạnh và có thời gian quần thảo lâu nhất trên địa bàn nên đã gây ra thiệt hại rất lớn so với bão số 5. Hiện điện lưới bị mất diện rộng, hệ thống thông tin liên lạc gặp sự cố, mực nước trên các sông đang rất cao. Sau bão, một số nhà dân ở gần khu vực sông Ngàn Phố và sông La bị ngập sâu từ 1 - 2 m, nhiều thôn bị cô lập.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra sự cố hư hỏng kè biển Hải Thịnh 3 ở tỉnh Ninh Bình ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Tĩnh, bão số 10 đã khiến 1 người tử vong, 9 người bị thương; gần 4.300 nhà ở và 167 điểm trường bị hư hỏng, hơn 1.150 cột điện đổ gãy… Khu kinh tế Vũng Áng cũng bị thiệt hại nặng sau bão, như: Nhà máy nhiệt điện 2 bị bay 50.000 m2 mái tôn kho than; Cảng Việt Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000 m2; Nhà máy Tôn Hoa Sen bị hư hỏng khoảng 3.000 m2 tấm pin mặt trời; văn phòng, nhà xưởng bị tốc mái...

L ỐC XOÁY KHẮP NƠI

Cùng thời điểm bão số 10 đổ bộ đất liền, trên địa bàn nhiều xã ở tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình xảy ra lốc xoáy mạnh gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Khoảng hơn 4 giờ ngày 29.9, lốc xoáy càn quét qua địa bàn xã Hoằng Giang (Thanh Hóa) với chiều dài hơn 1 km. Bà Tô Thị Thêu (48 tuổi, ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang) kể: "Vợ chồng tôi đang ngủ thì ngoài đường ầm ầm tiếng động, mái nhà rung lắc, gió giật rất mạnh. Được một lúc thì lốc xoáy đến, vợ chồng tôi chui xuống gầm chiếc phản. Khi vừa xuống gầm phản thì ngôi nhà đổ sập xuống, mái nhà thì bị cuốn bay hoàn toàn. Gần 2 phút sau khi lốc đi qua, chúng tôi mới chui ra ngoài rồi chạy đến nhà hàng xóm ẩn nấp. Chưa bao giờ tôi chứng kiến trận lốc xoáy kinh hoàng như thế".

Mái nhà dân bị lốc xoáy vò nát ẢNH: MINH HẢI

Chưa có số liệu thống kê cụ thể thiệt hại nhưng hàng chục nhà dân bị cuốn bay, đổ sập; nhiều ô tô, xe máy cũng bị cuốn bay hoặc hư hỏng nặng do cây cối, tường nhà đổ trúng xe.

Bão số 10 còn gây sóng lớn, nước biển dâng tràn qua đê biển gây ngập nhiều khu dân cư các xã ven biển tỉnh Thanh Hóa, như Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Tiên Trang, Nghi Sơn… Chính quyền địa phương đã yêu cầu sơ tán hàng ngàn người dân sống cách mép biển từ 200 - 500 m.

Ở các xã khu vực đồng bằng và trung du như Triệu Sơn, Trung Chính, Nông Cống, Sao Vàng, Ngọc Lặc…, mưa lớn gây ngập hàng ngàn nhà dân. Nước trên các sông lớn như sông Chu, sông Mã, sông Lèn, sông Bưởi, sông Yên, sông Cầu Chày đang lên nhanh. Trong đó, sông Yên đã phải phát lệnh báo động 3. Khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa xuất hiện sạt lở ảnh hưởng đến nhà dân và giao thông.

Người dân nhặt nhạnh tài sản còn lại sau trận lốc xoáy ẢNH: MINH HẢI

Tại tỉnh Ninh Bình, từ 3 - 5 giờ ngày 29.9, trận lốc xoáy lớn tràn qua địa bàn các xã Quỹ Nhất, Hải Thịnh, Hải Anh, Hồng Phong, Gia Hưng, Chất Bình làm 9 người tử vong và 18 người bị thương. Lốc xoáy cũng làm 11 ngôi nhà bị đổ sập hoàn toàn; 126 nhà bị tốc mái, hư hỏng; nhiều công trình trường học, trạm y tế và tài sản người dân bị hư hỏng.

Đáng chú ý, kè biển Hải Thịnh 3 (thuộc xã Hải Thịnh, Ninh Bình) bị sóng biển đánh vỡ mái kè, sụt lún chiều dài khoảng 75 m, đe dọa an toàn hàng ngàn người dân phía trong đê. Ngay trong ngày 29.9, UBND tỉnh Ninh Bình đã huy động khoảng 1.200 người cùng với 30 máy xúc gia cố bằng khối bê tông đúc sẵn và đá hộc. Chính quyền địa phương cũng đã di dời khẩn cấp 1.300 hộ dân phía trong đê đề phòng tình huống xấu xảy ra.

Chiều 29.9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10, đã đến kiểm tra sự cố kè biển Hải Thịnh 3, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.