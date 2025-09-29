Bão số 10 'càn quét' đất liền 12 tiếng, 'dị thường hiếm thấy'

Gió bão mạnh trải dài 11/21 tỉnh ven biển

Chia sẻ với báo chí chiều 29.9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đánh giá cơn bão số 10 có nhiều đặc điểm dị thường, hiếm thấy khi so sánh với các cơn bão trước đây.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh Hà Tĩnh ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ông Khiêm, bão số 10 (bão Bualoi) từ khi hình thành luôn có tốc độ di chuyển rất nhanh, trung bình từ 30 - 35 km/giờ, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường.

Đêm 28.9, bão số 10 đã đi vào địa phận Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, cường độ bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 14, tuy nhiên sau đó, bão có thời gian càn quét kéo dài trên đất liền.

"Cụ thể, từ khoảng 22 - 23 giờ ngày 28.9, bão đi vào đất liền cho đến 10 giờ ngày 29.9, gió vẫn duy trì ở cường độ bão, thời gian gió bão kéo dài hơn 12 tiếng, rất ít thấy ở các cơn bão trước đây", ông Khiêm nói.

Ngoài gió mạnh, ông Khiêm cho biết, hoàn lưu bão gây mưa lớn diện rộng ở khắp các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa trở vào đến TP.Huế, có nơi mưa trên 500 mm.

Đặc biệt, hoàn lưu gió mạnh từ cấp 6 trở lên trong cơn bão số 10 trải dài 11/21 tỉnh ven biển. Trong đó, khu vực gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị. Khu vực nam Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị (vùng tâm bão ảnh hưởng) là vùng gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14.

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 làm xuất hiện lũ lớn trên nhiều sông, hầu hết các sông vượt mức báo động 3 như sông Kiến Giang (Quảng Trị), thượng lưu sông Chu, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đều vượt báo động 3.

"Bão số 10 gây ra đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm: bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn ngập lụt trên diện rộng đã gây thiệt hại nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi", ông Khiêm đánh giá.

Vì sao bão số 10 chậm suy yếu?

Giải thích nguyên nhân vì sao bão chậm suy yếu, thời gian lưu bão kéo dài trên đất liền, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão số 10 chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới có cường độ rất mạnh ổn định cả vị trí. Do đó, bão số 10 có cường độ, hướng di chuyển, tốc độ rất ổn định.

Tuy nhiên, khi đi vào gần bờ, lúc này tâm bão số 10 đã cách xa trung tâm áp cao cận nhiệt đới nên sức ảnh hưởng giảm dần, đây là nguyên nhân khiến tốc độ bão di chuyển chậm lại. Ngoài ra, khi bão càng gần vào bờ sẽ ma sát với đất liền khiến bão đi chậm hơn so với trên biển.

Cũng theo ông Lâm, một đặc điểm nữa khiến bão số 10 có thời gian gió mạnh, tồn tại lâu trên đất liền là do bão khi vào đất liền chỉ di chuyển dọc theo đường ven biển Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, chứ không đi sâu vào vùng núi. Khi đó, bão số 10 ít có ma sát với địa hình nên suy yếu chậm, thời gian gió bão mạnh kéo dài.

"Sau khi bão di chuyển sang vùng núi phía tây tỉnh Nghệ An để đi sang Lào thì lập tức bão số 10 suy yếu rất nhanh", ông Lâm nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đi vào Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, bão số 10 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ. Đến sáng 29.9, bão di chuyển vào khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào, cường độ giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

Trưa 29.9, cơn bão di chuyển sang khu vực thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật tổng hợp thiệt hại bão số 10 ở các địa phương cho biết, đến 15 giờ ngày 29.9 đã có 13 người chết và 13 người mất tích, hơn 44.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập lụt.



