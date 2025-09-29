Bão số 10 sắp sang Lào, cảnh báo lũ từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Sáng nay 29.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo lũ sau bão số 10 (bão Bualoi) trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sau đêm mưa dữ dội ở nhiều nơi.

Bão số 10 (bão Bualoi) sắp rời khỏi đất liền Nghệ An để sang Lào

ẢNH: NCHMF

Lúc 10 giờ sáng nay 29.9, tâm bão số 10 (bão Bualoi) ở vị trí khoảng 19,1 độ vĩ bắc và 104,5 độ kinh đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Lào.

Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh cấp 8 - 9, tương đương tốc độ từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đêm 28.9, từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Vùng đồng bằng Bắc bộ, phía nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Đặc biệt, từ 19 giờ ngày 28.9 đến 8 giờ ngày 29.9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn trên 300 mm. Trong đó, tại Quảng Hợp (Quảng Trị) lượng mưa lên tới 445,8 mm; tại Xuân Bình (Thanh Hóa) 341 mm; tại Nông Trường 15 (Nghệ An) 376,4 mm; tại Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 312 mm.

Dự báo trong hôm nay đến ngày mai 30.9, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm, nguy cơ mưa trên 200 mm/3 giờ. Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Nguy cơ ngập lụt nhiều nơi sau mưa bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng mưa lớn bão số 10 (bão Bualoi) từ ngày 29.9 - 1.10, trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông Cả, sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3.

Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu sông Chu, sông Mã, sông Cả, sông La và sông Gianh lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị ở khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đợt mưa bão số 10 (bão Bualoi) sẽ kéo dài đến ngày mai 30.9.