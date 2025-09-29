Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10 sắp sang Lào, cảnh báo lũ từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh

Phan Hậu
Phan Hậu
29/09/2025 11:15 GMT+7

Tâm bão số 10 (bão Bualoi) sắp đi qua đất liền tỉnh Nghệ An, chuẩn bị ảnh hưởng khu vực trung Lào. Với lượng mưa lên đến trên 300 mm ở nhiều nơi, các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nguy cơ lũ lớn.

Sáng nay 29.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có cảnh báo lũ sau bão số 10 (bão Bualoi) trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sau đêm mưa dữ dội ở nhiều nơi.

Bão số 10 sẽ đổ bộ sang Lào, cảnh báo lũ từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh- Ảnh 1.

Bão số 10 (bão Bualoi) sắp rời khỏi đất liền Nghệ An để sang Lào

ẢNH: NCHMF

Lúc 10 giờ sáng nay 29.9, tâm bão số 10 (bão Bualoi) ở vị trí khoảng 19,1 độ vĩ bắc và 104,5 độ kinh đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Lào. 

Vùng gần tâm bão, cường độ gió mạnh cấp 8 - 9, tương đương tốc độ từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đêm 28.9, từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to. Vùng đồng bằng Bắc bộ, phía nam các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Đặc biệt, từ 19 giờ ngày 28.9 đến 8 giờ ngày 29.9, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn trên 300 mm. Trong đó, tại Quảng Hợp (Quảng Trị) lượng mưa lên tới 445,8 mm; tại Xuân Bình (Thanh Hóa) 341 mm; tại Nông Trường 15 (Nghệ An) 376,4 mm; tại Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 312 mm.

Dự báo trong hôm nay đến ngày mai 30.9, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 350 mm, nguy cơ mưa trên 200 mm/3 giờ. Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 70 - 120 mm, có nơi trên 200 mm.

Nguy cơ ngập lụt nhiều nơi sau mưa bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng mưa lớn bão số 10 (bão Bualoi) từ ngày 29.9 - 1.10, trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông Cả, sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3. 

Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu sông Chu, sông Mã, sông Cả, sông La và sông Gianh lên mức báo động 1 - báo động 2 và trên báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị ở khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong đợt mưa bão số 10 (bão Bualoi) sẽ kéo dài đến ngày mai 30.9.

Tin liên quan

Bão số 10 suy yếu, dự báo các khu vực mưa lớn, ngập lụt

Bão số 10 suy yếu, dự báo các khu vực mưa lớn, ngập lụt

Bão số 10 (bão Bualoi) suy yếu xuống cường độ cấp 9 nhưng hoàn lưu bão vẫn tác động mạnh nên trong ngày hôm nay tiếp tục gây ra mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở nhiều nơi.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 bão bualoi mưa lớn lũ quét sạt lở đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận