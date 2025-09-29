Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mưa bão số 10 xối xả, 10 tỉnh nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Phan Hậu
Phan Hậu
29/09/2025 07:15 GMT+7

Bão số 10 gây mưa lớn xối xả tại khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, có 10 tỉnh, thành phố nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm qua 28.9 đến rạng sáng nay 29.9, nhiều địa phương ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ có mưa lớn xối xả do ảnh hưởng bão số 10.

Cụ thể, tính từ 19 giờ ngày 28.9 đến 3 giờ ngày 29.9, nhiều nơi lượng mưa trên 200 mm như: trạm Xuân Bình (Thanh Hóa) 233,2 mm; trạm Nông Trường 15 (Nghệ An) 204,8 mm; trạm Kỳ Liên (Hà Tĩnh) 237,6 mm; trạm Quảng Hợp (Quảng Trị) 248,8 mm…

Mưa bão số 10 xối xả, 10 tỉnh nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất- Ảnh 1.

Nhiều nơi ở Bắc Trung bộ, Bắc bộ đang mưa lớn xối xả do ảnh hưởng bão số 10

ẢNH: VRAIN

Dự báo từ hôm nay 29.9 đến ngày mai 30.9, hoàn lưu bão số 10 tiếp tục gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vùng đồng bằng Bắc bộ và Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Các khu vực khác ở Bắc bộ và bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi mưa rất to trên 300 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn lượng mưa trên 200 mm/3 giờ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa giông rải rác, lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm, nguy cơ mưa có cường suất lớn, lượng mưa trên 70 mm/3 giờ.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều xã, phường tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Lai Châu, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bão số 10 (Bualoi) tiếp tục giảm cấp, mưa lớn khắp Bắc bộ và Bắc Trung bộ

Hà Nội mưa lớn trên 250 mm trong bão số 10

Tại Hà Nội, dự báo thời tiết trong ngày 29 - 30.9 sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10. Dự báo tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc thành phố phổ biến 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm. Khu vực phía nam, phía tây và trung Hà Nội mưa lớn từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Cập nhật bão số 10 - bão Bualoi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ sáng nay, vị trí tâm bão đang ở trên đất liền ven biển Hà Tĩnh. Cường độ bão ở cấp 10 - 11, tương đương tốc độ gió từ 89 - 117 km/giờ, giật cấp 13. 

Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ. Dự báo đến 16 giờ hôm nay, bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển sang khu vực thượng Lào. 

Bão số 10 đang mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị

Bão số 10 đang mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị

Bão số 10 đang ở cường độ gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 và chưa có dấu hiệu suy yếu, dự báo sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh Nghệ An - bắc Quảng Trị.

