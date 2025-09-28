Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh, gió rít liên hồi giật cấp 15

Phạm Đức
Phạm Đức
28/09/2025 23:58 GMT+7

Từ khoảng 21 giờ tối 28.9, bão số 10 đã đổ bộ vào khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh với sức gió giật cấp 15.

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, khoảng 21 giờ tối nay, 28.9, bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào đất liền khu vực phía nam của tỉnh này. Tại Trạm Hoành Sơn (sát Đèo Ngang) đã có gió cấp 11, giật cấp 14.

Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh, gió rít liên hồi giật cấp 15- Ảnh 1.

Bão số 10 với sức gió giật mạnh khiến một số cây xanh ở Hà Tĩnh bị đổ gãy

ẢNH: TÂN KỲ

Đặc biệt, tại Trạm Vũng Áng - Sơn Dương đã đo được gió giật cấp 15, 16 (vượt thang đo Việt Nam, tối đa chỉ đo được 50 m/s).

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lúc 23 giờ tối cùng ngày, tại khu vực ven biển xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) gió giật mạnh, rít liên hồi kèm theo mưa lớn.

Bão số 10 đổ bộ vào Hà Tĩnh, gió rít liên hồi giật cấp 15- Ảnh 2.

Trạm Vũng Áng - Sơn Dương đo được gió giật cấp 15, 16

ẢNH: TÂN KỲ

Hà Tĩnh: Hàng trăm người dầm mưa gia cố đê biển bị sạt lở trước bão số 10

Theo thống kê của Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh, tính đến chiều nay, toàn tỉnh đã sơ tán 8.908 hộ dân/18.394 người, trong đó, khu vực ven biển sơ tán 5.887 hộ/12.560 người, khu vực miền núi 1.436 hộ/2.800 người, một số khu vực khác là 1.585 hộ/2.923 người.

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ sáng 28.9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa lớn. Lượng mưa đo được tại các trạm đo mưa tự động trên địa bàn dao động từ 50 - 200 mm.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất.

Tin liên quan

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm người dân ở khu tránh trú bão của Hà Tĩnh

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm người dân ở khu tránh trú bão của Hà Tĩnh

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các giải pháp ứng phó với cơn bão số 10 (Bualoi) và đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

