Bão số 10 (Bualoi) áp sát biển Nghệ An - Quảng Trị, gây mưa lớn diện rộng

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 19 giờ ngày 28.9.2025, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) trên vùng ven biển Nghệ An - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tương đường 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ và đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.
Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục theo hướng tây tây bắc đi sâu vào đất liền rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.
