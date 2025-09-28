Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 10 (Bualoi) áp sát biển Nghệ An - Quảng Trị, gây mưa lớn diện rộng
Video Thời sự

Bão số 10 (Bualoi) áp sát biển Nghệ An - Quảng Trị, gây mưa lớn diện rộng

Thanh Niên
Thanh Niên
28/09/2025 21:40 GMT+7

Chiều 28.9, bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) đã áp sát ven biển Nghệ An - Quảng Trị với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ, dự báo trong đêm nay đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh và gây mưa to đến rất to trên diện rộng.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 19 giờ ngày 28.9.2025, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) trên vùng ven biển Nghệ An - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tương đường 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ.

Bão số 10 (Bualoi) áp sát biển Nghệ An - Quảng Trị, gây mưa lớn diện rộng

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 11. Trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bắc Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25 km/giờ và đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục theo hướng tây tây bắc đi sâu vào đất liền rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

4 sân bay tạm ngưng, hàng loạt chuyến bay bị hủy vì bão số 10 (Bualoi)

Sóng đánh, gió giật dữ dội tại Thanh Hóa – Hà Tĩnh

Sóng đánh, gió giật dữ dội tại Thanh Hóa – Hà Tĩnh

Đến 16 giờ 30 chiều 28.9.2025, do ảnh hưởng của bão Bualoi, vùng biển xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh có gió giật mạnh, sóng lớn. Ở khu vực lân cận, gió cuốn bay mái tôn và có khả năng làm ngã đổ cây xanh, gây nguy hiểm cho người dân.

