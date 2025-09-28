Bão số 10: Cấm cao tốc Bắc - Nam từ 23 giờ tối nay

Tối 28.9, Cục CSGT Bộ Công an đã có thông báo khẩn về việc tổ chức cấm đường cao tốc Bắc - Nam để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong thời gian bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ đất liền khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo đó, Cục CSGT sẽ tổ chức cấm từ nút giao Nghi Sơn (Thanh Hóa) Km380 đến nút giao Vũng Áng (Hà Tĩnh) Km568+500 từ 23 giờ ngày 28.9 đến 4 giờ ngày 29.9.

Cục CSGT đề nghị tài xế chủ động hành trình của mình, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục di chuyển.

Khi gặp sự cố, tài xế gọi số 19008099 của Cục CSGT để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Người dân không được ra đường khi bão đổ bộ

Trong ngày 28.9, UBND tỉnh Nghệ An cũng ra văn bản hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời để phòng, chống bão số 10.

Trong văn bản, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các UBND xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân.

Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là các địa bàn miền núi, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chính quyền địa phương tổ chức cảnh báo, cử lực lượng để cấm người, phương tiện qua lại.

Dự kiến từ 23 giờ ngày 28.9 đến 4 giờ ngày 29.9 bão đổ bộ vào đất liền, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu người dân không có nhiệm vụ thì không được ra đường, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe.

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án cấm đường tạm thời, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện.

Thời gian cấm đường tạm thời từ 23 giờ ngày 28.9 đến khi bão đi qua hoặc tình hình an toàn sẽ thông báo sau.