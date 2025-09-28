Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nghệ An gấp rút sơ tán dân trước khi bão số 10 đổ bộ

Khánh Hoan
Khánh Hoan
28/09/2025 15:42 GMT+7

Hàng ngàn người dân ở vùng thấp trũng và trong các khu nhà cũ không đảm bảo an toàn ở Nghệ An đang được gấp rút sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.

Nghệ An là địa phương được dự báo bão số 10 sẽ trực tiếp đổ bộ, kèm theo lượng mưa rất lớn.

Ngày 28.9, tỉnh Nghệ An tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại các khu vực trọng yếu, có nguy cơ thiệt hại lớn.

Nghệ An gấp rút sơ tán dân trước khi bão số 10 đổ bộ- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An động viên người dân ở P.Thành Vinh sơ tán để đảm bảo an toàn

ẢNH: K.HOAN

Tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương phải hoàn thành việc sơ tán dân trước 15 giờ chiều nay. Tại các vùng trũng thấp ven biển, vùng có nguy cơ cơ sạt lở núi, các khu chung cư, nhà tập thể cũ, chiều 28.9, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán dân đến nơi trú ẩn an toàn.

Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?

Tại các phường Thành Vinh, Trường Vinh và Cửa Lò (Nghệ An), gần 2.000 người dân sẽ phải sơ tán. Các địa phương đã bố trí phương án, lực lượng để hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, sơ tán đến các trường học, khách sạn, nhà kiên cố.

Nghệ An gấp rút sơ tán dân trước khi bão số 10 đổ bộ- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng P.Thành Vinh hỗ trợ người dân đi sơ tán

ẢNH: K.HOAN

Nghệ An gấp rút sơ tán dân trước khi bão số 10 đổ bộ- Ảnh 3.

Các khu chung cư Quang Trung ở P.Thành Vinh hiện có hàng trăm hộ dân đang sinh sống trong các tòa nhà cũ kỹ, được sơ tán trước khi bão đổ bộ

ẢNH: K.HOAN

Nghệ An gấp rút sơ tán dân trước khi bão số 10 đổ bộ- Ảnh 4.

Lực lượng dân phòng hỗ trợ người già sơ tán đến nơi an toàn

ẢNH: K.HOAN

Nghệ An gấp rút sơ tán dân trước khi bão số 10 đổ bộ- Ảnh 5.

Chính quyền địa phương vận động người dân sinh sống trong các khu tập thể cũ ở P.Thành Vinh sơ tán đến nơi an toàn

ẢNH: K.HOAN

Nghệ An gấp rút sơ tán dân trước khi bão số 10 đổ bộ- Ảnh 6.

Lực lượng chức năng hỗ trợ cụ ông đi sơ tán

ẢNH: K.HOAN

Nghệ An gấp rút sơ tán dân trước khi bão số 10 đổ bộ- Ảnh 7.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay, người dân phải sơ tán để sơ tán để tránh bão, trước đó, bão số 5 đổ bộ vào Nghệ An khiến hàng ngàn hộ dân phải chạy bão

ẢNH:K.HOAN

 

