Bão số 10 đi chậm lại, cảnh báo khu vực, thời gian gió bão mạnh nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 11 giờ hôm nay, tâm bão số 10 ở vị trí vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 108,8 độ kinh đông, cách TP.Huế khoảng 125 km về phía đông đông bắc, cách phía bắc Quảng Trị khoảng 240 km về phía nam đông nam.

Bão số 10 đang di chuyển chậm lại trước khi đổ bộ vào đất liền từ Thanh Hóa - Quảng Trị ẢNH: WINDY

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 12, tương đương tốc độ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ, bão số 10 di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

So với sáng sớm nay, bão số 10 đã di chuyển chậm lại trước khi đổ bộ vào đất liền. Dự báo khoảng 16 giờ hôm nay, tâm bão số 10 ở trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị, gió mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 16.

Do ảnh hưởng bão số 10, dự báo từ trưa nay 28.9, gió trên đất liền Thanh Hóa - bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng cấp 8 - 9. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 10 - 12, giật 14 và gió mạnh nhất kéo dài từ chiều tối đến hết đêm nay 28.9. Dự báo sau khi đổ bộ, bão số 10 sẽ có thời gian hoạt động trên đất liền kéo dài từ 6 - 8 tiếng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo chi tiết từng khu vực sẽ có gió mạnh do ảnh hưởng bão số 10.

Cụ thể tại tỉnh Quảng Trị, khu vực ven biển phía nam tỉnh Quảng Trị (địa bàn tỉnh Quảng Trị cũ) sẽ có gió mạnh cấp 6 - 7. Dự báo thời gian gió mạnh từ trưa đến tối nay. Khu vực phía bắc tỉnh (địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ) sẽ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão (phần giáp ranh với Đèo Ngang) có gió mạnh cấp 9 - 11, giật cấp 14. Dự báo thời gian gió mạnh kéo dài từ 17 giờ - 23 giờ đêm.

Địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An từ chiều 28.9 có gió mạnh cấp 6 -7 , từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14. Dự báo thời gian gió mạnh kéo dài từ 19 - 23 giờ, các huyện sâu trong đất liền gió mạnh kéo dài từ 20 giờ ngày 28.9 đến 2 giờ ngày 29.9.

Khu vực tỉnh Thanh Hóa từ chiều nay có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng phía nam tỉnh Thanh Hóa gió bão mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 13, dự báo thời gian gió mạnh từ 19 - 23 giờ hôm nay 28.9.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên - Hà Tĩnh có nước dâng do bão số 10 cao từ 0,5 - 1,5 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cao 1 - 1,5 m; nguy cơ ngập cao vào sáng ngày 29.9 tại khu vực trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng, sóng và mưa trong bão.

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão số 10 cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Dự báo từ ngày 28 - 30.9, các tỉnh Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa - TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 450 mm. Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi). Dự báo tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.