Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Không được chủ quan với bão số 10

Chiều 28.9, sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành và các tỉnh Bắc Trung bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã vào Nghệ An để thị sát tình hình.

Tại xã Diễn Châu, địa phương có 378 tàu thuyền khai thác hải sản với 1.285 lao động, ngư dân cũng đã hoàn tất việc di dời tàu, thuyền đến nơi tránh bão.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát công tác ứng phó bão số 10 ở xã Diễn Châu, Nghệ An ẢNH: T.D

Xã này có 176 hộ với 540 nhân khẩu nằm ở vùng nguy hiểm đã được chính quyền sơ tán đến nhà người thân và trường học. Các điểm sơ tán được chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, sẵn sàng bảo đảm an toàn cho người dân trong nhiều ngày nếu bão kéo dài.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tinh thần chủ động, khẩn trương của người dân và yêu cầu các lực lượng tại chỗ tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân trong suốt quá trình ứng phó bão và sau bão.

4 sân bay tạm ngưng, hàng loạt chuyến bay bị hủy vì bão số 10 (Bualoi)

Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã thực hiện phương châm ứng phó "4 tại chỗ". Các xã, phường đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để sơ tán người dân ở những vùng nguy hiểm và đã sơ tán 2.030 hộ/6.379 người đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng P.Thành Vinh, Nghệ An hỗ trợ người dân trong các khu nhà tập thể cũ sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: K.HOAN

Bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An từ đêm nay, với thời gian lưu bão có thể kéo dài từ 6 -8 giờ đồng hồ, do đó Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chính quyền và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong bất kỳ khâu nào của công tác ứng phó, đặc biệt phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Các địa phương ven biển tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch di dời dân cư trong bão số 10 là 2.030 hộ/6.379 khẩu. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc di dời, sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 15 giờ ngày 28.9.