Bão số 10 lưu trên đất liền từ 6 - 8 giờ đồng hồ

Hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng lớn

Chiều 28.9, tại Thanh Hóa, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thông tin tại hội nghị cho biết, thời gian lưu bão số 10 trên đất liền kéo dài khoảng 6 - 8 giờ (từ 18 giờ ngày 28.9 đến 2 giờ ngày 29.9).

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 chủ trì hội nghị ẢNH: C.T.V

Dự báo, đến chiều 28.9, tâm bão số 10 đang ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bão số 10 là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ảnh hưởng của bão bước đầu đã gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ... Nguy cơ cao ngập úng ở đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Riêng tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết từ dự báo của cơ quan chuyên môn, tỉnh này xác định hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực Thanh Hóa, nên tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để sẵn sàng hỗ trợ người dân, đặc biệt là người dân khu vực ven biển và khu vực miền núi.

Sóng đánh, gió giật dữ dội tại Thanh Hóa – Hà Tĩnh

4 người mất tích

Cập nhật từ các tỉnh, thành khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 10 cho thấy, tính đến 15 giờ ngày 28.9 đã có ít nhất 4 người mất tích, tài sản người dân nhiều địa phương khu vực ven biển bị hư hỏng, ngập lụt.

Chiều 28.9, khu vực ven biển nhiều tỉnh có sóng lớn, gió giật mạnh ẢNH: MINH HẢI

Ngoài ra, đã có 76 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái do giông lốc, gió giật mạnh; 3 cầu tạm bị cuốn trôi; nhiều khu dân cư, đường giao thông bị ngập.

Đến trưa ngày 28.9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người dân ở khu vực nguy hiểm.

Đánh giá cao sự chủ động ứng phó của các địa phương đối với bão số 10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đồng thời lưu ý bão số 10 là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung bộ - khu vực vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 vừa qua.

Theo Phó thủ tướng, dự báo bão đổ bộ vào thời điểm ban đêm, nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm". Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó, nhất là dự phòng các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh khi bão đổ bộ.