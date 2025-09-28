Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bão số 10 lưu trên đất liền từ 6 - 8 giờ đồng hồ

Minh Hải
Minh Hải
28/09/2025 18:09 GMT+7

Dự báo bão số 10 có thời gian lưu bão trên đất liền nước ta khoảng từ 6 - 8 giờ đồng hồ. Đến trưa ngày 28.9, bão số 10 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng đã gây nhiều thiệt hại cho người dân khu vực ven biển các tỉnh, thành miền Trung.

Hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng lớn

Chiều 28.9, tại Thanh Hóa, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia. 

Thông tin tại hội nghị cho biết, thời gian lưu bão số 10 trên đất liền kéo dài khoảng 6 - 8 giờ (từ 18 giờ ngày 28.9 đến 2 giờ ngày 29.9).

Thời gian bão số 10 trên đất liền kéo dài từ 6 - 8 giờ đồng hồ - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 chủ trì hội nghị

ẢNH: C.T.V

Dự báo, đến chiều 28.9, tâm bão số 10 đang ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bão số 10 là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Ảnh hưởng của bão bước đầu đã gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng và khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ... Nguy cơ cao ngập úng ở đô thị, vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Riêng tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết từ dự báo của cơ quan chuyên môn, tỉnh này xác định hoàn lưu bão sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực Thanh Hóa, nên tỉnh đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để sẵn sàng hỗ trợ người dân, đặc biệt là người dân khu vực ven biển và khu vực miền núi.

Sóng đánh, gió giật dữ dội tại Thanh Hóa – Hà Tĩnh

4 người mất tích

Cập nhật từ các tỉnh, thành khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 10 cho thấy, tính đến 15 giờ ngày 28.9 đã có ít nhất 4 người mất tích, tài sản người dân nhiều địa phương khu vực ven biển bị hư hỏng, ngập lụt.

Thời gian bão số 10 trên đất liền kéo dài từ 6 - 8 giờ đồng hồ - Ảnh 2.

Chiều 28.9, khu vực ven biển nhiều tỉnh có sóng lớn, gió giật mạnh

ẢNH: MINH HẢI

Ngoài ra, đã có 76 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái do giông lốc, gió giật mạnh; 3 cầu tạm bị cuốn trôi; nhiều khu dân cư, đường giao thông bị ngập.

Đến trưa ngày 28.9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người dân ở khu vực nguy hiểm.

Đánh giá cao sự chủ động ứng phó của các địa phương đối với bão số 10, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đồng thời lưu ý bão số 10 là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hướng vào đất liền khu vực Bắc Trung bộ - khu vực vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 5 vừa qua.

Theo Phó thủ tướng, dự báo bão đổ bộ vào thời điểm ban đêm, nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải phân công nhiệm vụ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm". Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các kịch bản ứng phó, nhất là dự phòng các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể phát sinh khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

Sóng lớn, gió mạnh ở vùng ven biển Thanh Hóa

Sóng lớn, gió mạnh ở vùng ven biển Thanh Hóa

Từ chiều 28.9, vùng ven biển Thanh Hóa có sóng lớn cao từ 2 - 3 m. Khu vực này cũng đang có gió mạnh cấp 7 - 8.

Khám phá thêm chủ đề

Trần Hồng Hà Quảng Trị Đà Nẵng Thanh Hoá bão số 10 Phó thủ tướng Sạt lở
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận