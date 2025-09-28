Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm người dân ở khu tránh trú bão của Hà Tĩnh

Tối 28.9, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (P.Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) để động viên người dân vừa được chính quyền địa phương di dời đến tránh bão số 10 (Bualoi).

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi người dân ở P.Sông Trí đang trú bão ở điểm tập trung ẢNH: TÂN KỲ

Theo báo cáo của UBND P.Sông Trí, để đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng lớn của bão, chính quyền phường này đã bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán 1.117 nhân khẩu đến nơi an toàn. Tại khu tránh trú bão, P.Sông Trí bố trí chu đáo các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt, giúp người dân yên tâm trong suốt quá trình tránh trú.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định chính quyền và lực lượng chức năng sẽ chăm lo chu đáo các điều kiện sinh hoạt tại nơi tránh trú, nên mong bà con yên tâm ở lại trong thời điểm bão đổ bộ.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà người dân ở P.Sông Trí ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Kỳ Phương (ở P.Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Phó thủ tướng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 ở Hà Tĩnh ẢNH: TÂN KỲ

Phó thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh trong việc sơ tán, bố trí chu đáo các điều kiện cho người dân tránh trú và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 10. Ông yêu cầu địa phương và các lượng chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động các giải pháp, dự báo các tình huống và đặc biệt là đặt sự an toàn của người dân lên trên hết.

Cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, từ 19 giờ tối nay, 28.9, lực lượng chức năng đã triển khai cấm người và mọi phương tiện lưu thông qua cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Lệnh cấm này nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi bão số 10 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực của 2 tỉnh này. Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh giao Công ty CP 478 (đơn vị quản lý cầu Cửa Hội) tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24 giờ tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn. Cương quyết không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.



