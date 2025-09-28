Bão số 10 đang mạnh cấp 12, dự báo đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 21 giờ 28.9, tâm bão số 10 đang nằm trên ven biển Nghệ An - Bắc Quảng Trị. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cường độ cấp 12, tương đương tốc độ từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15.

Dự báo bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An - bắc Quảng Trị, mưa lớn dồn dập trong đêm nay ẢNH: VNDMS

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết cường độ bão vẫn duy trì ở cấp 12, chưa có dấu hiệu suy yếu. Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ, dự báo đi vào đất liền Quảng Trị - Nghệ An.

"Dự báo trên đất liền gió mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 15 tập trung trọng điểm ở khu vực bắc Quảng Trị - Nghệ An. Thời gian nguy hiểm nhất là từ sau 21 giờ hôm nay 28.9 đến rạng sáng ngày mai", ông Khiêm nói.

Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, trong đêm nay và ngày mai, bão số 10 (bão Bualoi) gây mưa lớn dồn dập ở Bắc Trung bộ, Bắc bộ. Dự báo từ đêm nay đến hết ngày 30.9, lượng mưa ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ có thể lên đến 200 - 350 mm, một số nơi mưa trên 500 mm, nguy cơ rất cao xuất hiện đợt lũ trên sông Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến 17 giờ hôm nay 28.9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình - Quảng Ngãi tổ chức sơ tán 11.340 hộ dân với 28.563 người tại khu vực nguy hiểm trong mưa bão số 10 đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, bão số 10 và mưa lớn đã làm 1 người chết tại TP.Huế, do trượt chân và bị nước cuốn trôi trong tối 27.9; 4 người mất tích (Quảng Trị 3 người tại Cửa Việt và xã Kim Phú; Đà Nẵng 1 người tại xã Khâm Đức).

Mưa lớn, gió mạnh đã làm 86 nhà hư hỏng, tốc mái (Nghệ An 1 nhà, Hà Tĩnh 3 nhà, Quảng Trị 6 nhà, Huế 76 nhà); 759,5 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Nghệ An 750 ha, Quảng Trị 2,5 ha, Đà Nẵng 7 ha).

Ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, mưa lớn do bão số 10 gây ngập lụt, ách tắc giao thông tại 5 điểm ngầm tràn trên đường quốc lộ và chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn.

Tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân đã có 42 chuyến bay bị hủy; 51 chuyến bay phải hoãn giờ bay do ảnh hưởng gió mạnh, mưa lớn bão số 10.